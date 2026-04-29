Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС – по нови правила, частичното суспендиране на Конституцията трябва да приключи

Правилно се говори, че трябва да се пристъпи бързо към избор на нов ВСС и главен прокурор, но затова трябва да се направят малко, но много важни промени в Закона за съдебната власт – това каза конституционният съдия проф. Янаки Стоилов пред сутрешния блок на БНТ.

Той постави един от много дискутираните напоследък от юристите въпрос

трябва ли ВСС да остане постоянно действащ орган?

„Въпросът е дали имаме нужда от постоянен ВСС , защото вместо да се осигури по-голямо самоуправление, това доведе до откъсване на тези, които управляват съдебната власт от хората, които са адресати на управлението“, заяви проф. Сотилов.

„Правилно се говори, че трябва да се пристъпи бързо към избор на тези органи в съдебната власт, чийто мандат е изтекъл. Въпросът е имаме ли нужда от постоянен Висш съдебен съвет. Защото, ако погледнем какво става през редица години, вместо това да осигури по-голямо самоуправление и независимост на съдебната власт, доведе до откъсване на тези, които управляват съдебната власт от хората, които са адресати на управлението. Дори допълнително овластяване, защото ВСС е замислен преди всичко като кадрови орган, а не просто като една система за управление на всякакви въпроси по отношение на съдебната власт.“

При модел на непостоянон действащ орган

ВСС ще заседава периодично:

„Защото има много текущи въпроси. Това не означава да намалее тяхната роля в кадровата дейност, но няма нужда да се самоовластяват с неща, които са неприсъщи. Мандатите са определени по Конституция.

Другият въпрос е дали в парламентарната квота трябва да бъдат избирани действащи съдии, прокурори и следователи, посочи юристът.

„Това като че ли трябваше да гарантира, че съдебната власт няма да бъде податлива на странични влияния. В сегашния състав има не повече от един, двама души, които не са магистрати, но виждаме, че резултатът не е такъв. Вместо да се засили общественият контрол, това доведе до изолация на тази система от другите държавни дейности“.

Третият въпрос засяга самото формиране на ВСС, трябва да се създадат гаранции в процедурата, по която съдиите, прокурорите и следователите ще изберат своите представители, каза Стоилов.

Изборът на нов ВСС е необходимо да се извършва по нови правила.

Проф. Стоилов подчерта, че ако се запазят изцяло старите правила, има риск да се възпроизведат и част от старите проблеми, независимо от новите хора.

Ключов приоритет е съдебната реформа, която изисква промени в Закона за съдебната власт и осигуряване на независимост на магистратите без партиен натиск, посочи той.

Изборът на нов главен прокурор и председател на ВАС

„И тук обикновено вниманието разбираемо се съсредоточава върху избора на нов главен прокурор, но не по-малко важно е какъв ще бъде изборът за председател на ВАС, тъй като този съд контролира актовете на изпълнителната власт.

А в момента ние сме в една най-меко казано неконституционна ситуация, казано така по-откровенно, редица от висшите органи за управление на съдебната власт са в нарушение на глава 6-а на Конституцията, т.е. тя е частично суспендирана и това трябва наистина да бъде веднъж завинаги преустановено.“

Според него трябва да бъдат създадени гаранции, с които съдиите, прокурорите и следователите трябва да има свободата да избират своите членове.

„Върху съдебната власт не може да се изключи каквото и да било влияние, но проблемът е във функционирането в съвета да не се оказва политическо, икономическо и каквото и да било въздействие“, отбеляза проф. Стоилов.

За политическия прелом

„На тези избори стана политически прелом, посочи конституционният съдия – разместването на пластовете започна още преди 5 години, но едва сега мнозинството от гражданите намериха избор в лицето на доскорошния президент и партията, сформирана от него непосредствено преди изборите. В това видяха най-прекия сигурен път за промяната, която очакват. Значително се повиши избирателната активност.

Това е очакването за една прозаична, но много отчетлива черта на съвременната, класическата демокрация – равенството пред закона. Това е очакване на мнозинството от гражданите, че ще се преустанови корупцията, маскирана зад нагласени обществени поръчки, зад силово превземане на бизнеси чрез използване на държавни органи за прокарване на частни интереси. Това са общите очаквания. Това би трябвало да означава по-добре организирано и по-ефективно управление. С толкова доверие това предполага и голяма отговорност, допълни Стоилов.

Основните проблеми, с които трябва да се заеме новото правителство.

„Основните проблеми диктуват и основните действия. Като че ли на преден план е финансово-икономическата ситуация в страната, която е близка до критичната. Имам предвид, че темповете на задлъжняване на страната са доста по-високи от темповете на икономически растеж и ние сме в една критична точка – да влезем в спирала, в която чрез нови дългове се погасяват предишни и то не с инвестиционна цел, а с цел покриване на нужди на текущото потребление. Предполагам, че още в първите дни ще се поиска разясняване на истинската финансова картина, която намира изражение в бюджета.

Друг важен и критичен въпрос е състоянието на енергетиката. Там е необходим цялостен преглед.

България трябва да заложи, както на развитие на вътрешните енергийни мощности, така и на осигуряването на конкурентни цени на внос на петрол и газ, защото не може да има силна икономика без развита и ефективна енергетика. Трябва да се прецени кои са тези източници, които наистина могат да ни създадат възможности. Да не забравяме, че само преди 15-20 години България беше най-развитата в енергийно отношение страна в Югоизточна Европа. Този въпрос няма да бъде решен чрез финансови помощи за бизнеса, а чрез създаване на добри условия от енергийна гледна точка за бизнеса. В икономиката инвестициите се крепят главно на евроинжекции по различни канали.

Така стигам до следващия проблем – стъпки за повишаване на индустриалния капацитет на страната и стимулиране на производството на българска земеделска продукция. Още един болезнен проблем – не просто подобряване на здравеопазването, а промени в модела на здравната система, който е насочен по-скоро към оправдаване на финансови разходи, отколкото към подобряване на здравето на населението.“

Проф. Янаки Стоилов напомни, че няма чудодейно решение, което да гарантира решаването на проблемите, но доверието е голяма отговорнст.