За поредна година се проведе Национално състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ за 2026 г.

На 25-ти и 26-ми април в Съдебната палата се проведоха устните кръгове на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ за 2026 г.

Националното състезание е създадено през 2007 г. от група студенти и преподавали от Юридическия Факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Оттогава всяка година в неговата организация участват съдии, преподаватели от всички университети в страната и адвокати. Състезанието е правен форум, в рамките на който студенти по специалност „Право“ от всички университети в страната имат възможност да приложат теоретична си подготовка в максимално близка до практическата среда.

Състезанието се състои от предварителен кръг (под формата на тест за допускане) и финали (устни кръгове). Най-добре представилите се на предварителния кръг се класират за финалите, които включват решаване на казус в рамките на симулиран съдебен процес и изнасяне на устна пледоария в защита на позицията на ищец и ответник.

Целта на състезанието е да възпита у участниците професионална етика, като създаде среда, в която студентите да обменят знания и да придобиват нови практически умения. Същевременно се утвърждават високи стандарти за качествена правна подготовка, която да се провери в конкурираща се среда и да излъчи най-успешните и талантливи млади юристи.

От 2018 г. насам състезанието носи името на доц. д-р Кристиан Таков, който продължава да бъде една от най-значимите фигури в съвременната ни история – блестящ юрист, завладяващ преподавател и всеотдаен обществен деец, чието дело следва да продължаваме чрез обединение на общи усилия, насочени към целта изграждане на смислена и пълноценна правна общност в България. Кристиан Таков е и първият научен ръководител и духовен баща на националното състезание от неговото създаване, като без неговите напътствия и стремеж към справедливост и съвършенство състезанието днес нямаше да бъде възможно в тези мащаби, изтъкна съдия Константин Кунчев.

В XIХ-то поред издание на Национално състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“, в предварителния кръг се включиха 20 отбора от шест юридически факултета в страната – СУ, НБУ, УНСС, ВТУ, ВСУ, БСУ. За втори път в историята на състезанието във финалните кръгове участваха общо 12 отбора, като тази година за първа година до финалите достигнаха отбори излъчени от ЮФ от всички университети, които участваха и на теста.

На откриването на състезанието реч произнесе заместник министърът на правосъдието Андрей Георгиев, който е и двукратен първенец на Националното състезание и участва неизменно всяка година в неговата организация и провеждане. В приветствието си към участниците г-н Георгиев поздрави всички участници за ентусиазма, волята и ги прикани към честно и почтено поведение в състезанието и уважение към насрещната страна. Той посочи, че много важно в състезание социалния момент по опознаване и сприятеляване с хора от цялата юридическата общност.

Откриването завърши с едноминутно мълчание в памет на нашите незабравими учители доц. д-р Кристиан Таков и гл.ас. Теодор Пиперков.

Тази година на финалната фаза на състезанието присъстваха над 100 души – съдии, организатори, участници и гости.

Казусът

на състезанието включваше изключително важни и социално значими въпроси от голямо практическо и теоретично значение за развитие на национално то право и на правото на ЕС, като то за първа година беше въведено пълноценно и проблеми разглеждани в практиката на Съда на Европейския съюз. Вече по традиция казуса беше представен основно под формата доказателства, от които участниците сами извличаха фактите, проблемите и техните възможни решения, което доближи формата още повече до реалните и истински предизвикателства в практиката. В два поредни дни финалистите в състезанието пледираха в симулиран граждански процес по спорни юридически проблеми с висока практическа и обществена значимост, свързани със банковия кредит; автоматичната предсрочна изискуемост, неравноправните клаузи и потребителската защита, криптовалутата като обезпечение и като икономически актив; брачния договор и имуществените отношения между съпрузите и последиците при развода за семейното жилище.

Членове на съдебния състав на финала бяха съдия проф. д-р Таня Йосифова (преподавател по облигационно право, УНСС) съдия Татяна Костадинова (Търговска колегия, ВКС), доц. д-р Венцислав Петров (заместник декан на ЮФ на СУ, преподавател по семейно и наследствено право, гражданско право и облигационно право), доц. д-р Силвия Цонева (преподавател по облигационно право, НБУ) и Димитър Стоименов (преподавател по облигационно право, СУ).

Журито споделя, че решението им за това кой отбор е заел първо място е взето единодушно, но отчете отличното представяне и на двата отбора.

Победителите

В Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ за 2026 г. на първо място е отбор от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (вляво) с участници :

Александра Доганджийска (V курс), Пламена Тодорова (V курс), Красимир Темелков (V курс) и Жесика Спасова (V курс).

На второ място се класира отбор от Софийски университет „Св. Климент Охридски“: Васил Цанков (III курс), Вероника Арбалиева (III курс), Мартин Арнаудов (III курс) и Атанас Тодоров – (III курс).

На трето място се класира отборът на Нов български университет – Кристина Юлиянова Пальова (IV курс), Серафима Митева (V курс), Момчил Бонев (V курс) и Павел Колев (V курс)

На четвърто място се класираха София Андонова (V курс), Валентина Нечева (IV курс), Елица Анева (IV курс) и Симона Димитрова (IV курс) от СУ.

Журито от малкия финал сподели, че двата отбора са се представили на изключително ниво, а решението за победител е било взето с 3 на 2 гласа.

Награди за най-добър оратор от името на Фондация „Кристиан Таков“ бяха връчени на Жесика Спасова, студент V курс в СУ, която блестеше с отличните си умения да пледира убедително, юридически прецизно, както и с бързата си реакция при въпросите на съдиите, както и на Валерия Венциславова, V курс, ВТУ, която се отличи с лидерски умения, постоянство и отлична подготовка, като наградите им бяха връчени лично от доц. д-р Венцислав Петров.

Награда за изгряваща звезда беше връчена от съдия Константин Кунчев на Стефан Карадобрев и Васил Цанков – двамата III курс в СУ, които се отличиха с изключителна убедителност и най-важното задълбоченост при излагане на аргументацията си и завидни ораторски умения.

Награда за най-добра искова молба бе връчена от адв. Анелия Личева (част от организаторския екип на състезанието и носител на наградата за най-добър оратор) на отбор в състав Валерия Венциславова (V курс), Емел Ибрям (V курс), Ясмин Ахмед (V курс) и Желю Желев (IV курс).

Специална награда под формата на стаж в адвокатско дружество спечели Валентина Нечева, IV курс в СУ.

Награда безплатен достъп до експертна правно-информационна система „Лексебра“ бе връчена от д-р Делян Недев за най-добра работа със съдебна практика на Александра Доганджийска, V курс в СУ.

Индивидуални награди под формата на обучения в платформата „ЛексАрт“ спечелиха Жесика Спасова и Александра Златева от СУ, както и Серафима Митева от НБУ, и трите в V курс.

Специално споменаване заслужават и останалите студенти, които се впечатлиха журито и получиха номинации за индивидуални награди, а именно:

Мартин Трендафилов от Бургаски свободен университет, Пламена Тодорова от СУ „Св. Климент Охридски“ и Момчил Бонев от Нов български университет, и тримата в V курс, както и четвъртокурсниците Симона Димитрова и Емили Стоянова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Понятия като „победител“ и „загубил“ са терминология, която стои извън Националното състезание, каза съдия Кунчев. Всеки участник е победил в този светъл празник и това е ценност, която неизменно вдъхновява всеки, който е възприел предадените от доц. Таков принципи.

На закриването адв. Атанас Вълов прочете слово от Галя Йончева, майката на доц. Кристиан Таков, която цитира размисли на доц. Таков на тема „Истината и аргументацията“ и отправи мотивиращи послания към студентите.