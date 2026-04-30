Хасковският окръжен съд остави в ареста обвиняемият за убийството на 18 – годишно момиче в Хасково

Обвиненият за убийството на 18-годишната Магдалена Русева в Хасково, също 18-годишният Иван Костов, остава в ареста, реши Хасковският окръжен съд.

Петчленният състав отхвърли искането на защитника му адв. Марковски наложената му преди година мярка „Задържане под стража“ да бъде изменена в по-леката „Домашен арест“.

Делото започна с разпоредително заседание и ще продължи на 3 юни с разпит на свидетели – роднините на Маги и Иван.

Процесът тръгва точно година след жестокото престъпление, което потресе града и страната и доведе до погром над полицейското управление в Хасково и смяна на директора на ОДМВР, напомни БНР. . Тялото на Маги беше открито на 30 април миналата година в бидон, в необитаем имот, четири дни след подаването на сигнала за изчезването ѝ.

Съдът мотивира решението си с тежестта на обвинението, както и с това, че не установява нови фактически обстоятелства. Посочи и че съгласно нормите на Европейската конвенция не е налице прекомерност на престоя му в ареста.

Подсъдимият 18-годишен Иван Костов е обвинен в тежко умишлено престъпление, извършено по особено мъчителен начин. Тъй като към момента на извършването му е непълнолетен, предвиденото наказание е от 5 до 12 г. затвор.

Майката на убитата Магдалена Лидия Трендафилова днес дойде с портрет на дъщеря си в съда. Тя и роднините ѝ заявиха, че искат доживотен затвор за убиеца. Те се обявиха и против искането на защитата за по-лека мярка.

Майката на Маги, родителите ѝ, както и двете сестри на убитото момиче, бяха допуснати като частни обвинители и граждански ищци. Исковете на четиримата са по 300 000 евро, а на майката – 600 000 евро.

В залата беше и майката на Иван – Петя, която бе конституирана и като негов защитник. Тя отказа да коментира решението на съда, с което синът ѝ остава в ареста. Адв. Марковски заяви, че ще обжалва определението само в тази му част. Може да го направи в 3-дневен срок пред Апелативния съд – Пловдив.

Прокурорът Павел Жеков коментира, че предвид тежестта на обвинението и започването на съдебната фаза – мярката за задържане под стража е най-адекватната.

Делото ще продължи на 3 юни с разпит на свидетели – близките на пострадалите и обвиняемия. 42 са свидетелите, като петима от тях са пострадалите. 11 са назначените и изготвени в досъдебната фаза експертизи. Те доказват, че при убийството не е намесено друго лице и на местопрестъплението са били само Маги и Иван, коментира Жеков.

Според държавното обвинение, макар и непълнолетен тогава, Иван е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.