Новите депутати на 52-то НС положиха клетва и веднага избраха Михаела Доцова за председател на парламента

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Депутатите от новото 52-ро НС положиха клетва на първото си заседание. То бе председателствано от най-възрастния депутат 77-годишния Румен Миланов.

В бърз порядък Народното събрание избра Михаела Доцова за председател на Народното събрание

Две бяха кандидатурите за председател на Народното събрание. „Прогресивна България предложи Михаела Доцова.

„Възраждане“ – предложи за поста Петър Петров

Тома Биков от ГЕРБ-СДС заяви, че формацията ще подкрепи за председател на парламента представител на „Прогресива България“, като знак за връщане на парламентарна традиция, че партията победител излъчва първият сред равни.

„Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва от тази зала. Нека бъдем достойни за традициите на българския парламентаризъм, да върнем доверието, че тук се работи в името на закона и на българското общество, заяви в първото си изказване от парламентарната трибуна Михаела Доцова.

Предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество, да направим процеса предвидим, вместо прибързан, и да е основан на дебат, а не на процедурен формализъм, каза тя.

Отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава, заяви тя.

Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката, заяви ноивят председател на парламента. Историята не помни шумните, а градивните, добави тя.

Лидерът на „Прогресивна България“ – доскорошният президент Румен Радев, даде заявка, че е готов да оглави правителство. Полагането на клетва като депутат днес беше първата му публична поява след изборната победа на 19 април. Радев потвърди, че формацията му вече работи активно по структура и състав на бъдещ кабинет и даде заявка за пълен мандат на 52-рия парламент.

По-рано президентът Илияна Йотова в словото си заяви, че очаква от Народното събрание да работи за законност и сигурност в страната и във външната политика.

Голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост, каза президентът Илияна Йотова в обръщение към депутатите по време на първото заседание на 52-рото Народно събрание. По думите ѝ неравенствата не се измерват само с доходите – те означават образование, достъпно здравеопазване, равен старт за всеки български гражданин и закони, еднакви за всички.

Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да оставя хората сами срещу цените и сметките, добави държавният глава.

Изборите от 19 април, осмите за пет години, показаха, че са избори на надеждата.

Служебното правителство се справи и направи много, за да спре покупко-продажбата на гласове, но с купения и контролирания вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват, каза президентът. „789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 г. Това е нова легитимност на законодателния ни орган – Народното събрание, и нов, категоричен вот на доверие“, посочи Илияна Йотова.

В словото си тя отбеляза, че протестите от зимата на 2025 г. са се превърнали във вот срещу корупцията и злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията. „На 19 април пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с пълно мнозинство за XXI век“, отбеляза тя. Според нея категоричният мандат на „Прогресивна България“ е даден от гражданите с очакване за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, както повелява Конституцията.

Йотова напомни, че очакванията на българските граждани са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотреби и корупция, през които изтичат милиони. „Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие – този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държава на изтеклите мандати. Но тя не може да бъде и държава на загубената справедливост“, каза още Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че 19 години след приемането ни трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас. „Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници на ЕС, за развитието на Западните Балкани. Имаме какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето“, каза Илияна Йотова.

Според нея е символно, че 52-рото Народно събрание започва работа, когато отбелязваме 150-годишнината от Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 г. са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а има единни и разединени, посочи държавният глава.

Президентът се обърна към народните представители с пожелание да върнат парламентаризма. „Всичко е в нашите ръце“, заяви Илияна Йотова. Тя припомни думи на Стефан Данаилов, произнесени при откриването на 42-ото Народно събрание: „Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните, обществено спасяващи проблеми и да ги решим.“

Петър Витанов, председател на ПГ на ПБ, предупреди колегите си от коалицията:

„10-дневната еуфория свърши„. Изброи какво предстои: „До дни ние ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата, виновните за които ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията, да започнем оздравителни действия в съдебната система с избора на нов ВСС и нов главен прокурор. Тази задача изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без ПБ, но изисква подкрепа и от други партии. Призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив. Гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос„. Депутатът добави, че на изборите „олигарсите са понесли поражение“, но по думите му те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Процесът по тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще е последователен, обеща Витанов. „Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт, да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи“. В една държава най-бавно се променят нравите, подчерта Петър Витанов, доскорошен член на БСП. „Убедителната победа на ПБ предотврати превръщането на политическата криза в конституционна. Надяваме се в това НС да се намерят достатъчно отговорни политици, които да върнат на Конституцията нейната функционалност. След няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българският парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите, и ние трябва да изпълним“. Накрая на изказването си Витанов апелира: „Нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше в тази зала преди не толкова далечно време„. Като две парламентарни групи ПП и ДБ ще бъде конструктивна, но твърда опозиция в 52-рото Народно събрание, заяви Надежда Йорданова. Според ПП-ДБ основният обществен мандат е „демонтаж на модела Борисов-Пеевски“ – система от зависимости, която включва овладени служби, зависещи от регулаторите и медиите, както и загуба на ефективна борба с корупцията по високите етажи на властта. Първият приоритет е правосъдието и борбата с корупцията, но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Ще внесем изменения в закона за съдебната власт, ще работим на избор на нов Висшия съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че ще влизат професионалисти с авторитет, независими и с доказана почтеност, добави тя. Ще настояваме за ревизия на имотното състояние по върховете на съдебната система, ревизия на основанията за охрана от НСО, пълна прозрачност на обществените поръчки и разходването на европейски средства, както и за решение на войната по пътищата, отбеляза Йорданова. ДПС изпрати призив за единство, диалог и отговорност в управлението на страната. ДПС остава последователен защитник на принципите на толерантност, равнопоставеност и уважение между всички граждани, независимо от етническата или религиозна принадлежност. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остри критики към останалите политически сили, изброявайки редица проблеми – демографски, икономически, социални. Костадинов изтъкна, че външният дълг на България нараства бързо и вече надхвърля 80 млрд. лева, като предложи връщане на българския лев като решение. Председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова закри първото заседание на новоизбрания парламент.

Следващото редовно пленарно заседание е на 7 май, четвъртък, от 9:00 часа, обяви тя и посочи, че предложения за проекта на програма могат да се правят до 18:00 часа на 5 май.

Преди това народните представители решиха да работят по досегашния правилник за организацията и дейността на Народното събрание до приемането на нов.

Поради изчерпване на дневния ред закривам първото заседание на 52-рото Народно събрание и ви пожелавам прекрасен ден, заяви Доцова и удари парламентарния звънец.