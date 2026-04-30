„Правосъдие за всеки“ очаква от 52-то НС да въведе мораториум на кадруването преди избора на нов ВСС

Встъпителното заседание на 52-рото Народно събрание премина стегнато и гладко. С надежда така да протече изпълнението на още една особено важна задача, свързана с предстоящия избор на нов ВСС, от Инициатива „Правосъдие за всеки“ изпращат послание до народните представители, в което се надяват Народно събрание да подреди дневния си ред така, че първо да приеме изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), и едва след това да пристъпи към избор на нов ВСС“.

Правозащитниците настояват да се въведе мораториум върху правомощията на ВСС с изтекъл мандат да назначава, преназначава, повишава и понижава в длъжност на магистрати, като в гласуванията по тези въпроси могат да участват само изборни членове, чийто мандат не е изтекъл към датата на предложението или вземане на решението.

Заедно с това да се създаде нормативна основа за така наречената „обществена квота” в рамките на парламентарния избор.

„В навечерието на смяната на състава съществува реален риск отиващият си ВСС да бъде използван за последна вълна спорни кадрови решения, като това следва да бъде предотвратено по нормативен път, а не оставено на самосъзнанието на отделни членове“.

Посланието е подписано от адв. Емил Георгиев, представляващ Сдружение „Правосъдие за всеки”

Пълният текст:

„Обръщаме се към Вас в навечерието на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) – задача, която за пореден път стои пред българския парламент в условия на сериозен дефицит на легитимност в действащия съвет. Мандатът на изборните членове на ВСС изтече преди близо четири години и съветът фактически продължава да упражнява пълноценни кадрови правомощия в очевидно противоречие с духа на чл. 130, ал. 4 от Конституцията.

Очакваме от 52-то Народно събрание да подреди дневния си ред така, че първо да приеме изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), и едва след това да пристъпи към избор на нов ВСС.

Защо първо ЗИД на ЗСВ, а след това – избор на нов ВСС

Сегашният ВСС, чийто мандат изтече още през 2022 г., продължава да назначава, преназначава, повишава и понижава магистрати в продължение на цял допълнителен „мандат”. Само през последните месеци бяха взети редица решения, които предизвикаха основателни обществени съмнения – включително назначението на градския прокурор на София и упоритият отказ на доскорошния и.ф. главен прокурор да оваканти поста съгласно чл. 173, ал. 15 ЗСВ, в разрез с тълкуването, дадено в Решение № 6 по к.д. № 2/2026 г. на Конституционния съд.

В навечерието на смяната на състава съществува реален риск отиващият си ВСС да бъде използван за последна вълна спорни кадрови решения, като това следва да бъде предотвратено по нормативен път, а не оставено на самосъзнанието на отделни членове.

Затова предлагаме приемането на кратко, фокусирано изменение на ЗСВ, което:

– въвежда мораториум върху правомощията на ВСС с изтекъл мандат да назначава, преназначава, повишава и понижава в длъжност на магистрати, като в гласуванията по тези въпроси могат да участват само изборни членове, чийто мандат не е изтекъл към датата на предложението или вземане на решението; и

– създава нормативна основа за така наречената „обществена квота” в рамките на парламентарния избор – чрез специален ред за номинации на поне четирима от единайсетимата членове, избирани от Народното събрание по чл. 130, ал. 3 от Конституцията.

Защо „обществена квота” и защо чрез общи събрания, а не чрез ръководства

Един от основните дефекти на действащия конституционен модел, многократно подчертаван в българската правна доктрина, е, че т.нар. „извънсъдебна квота” във ВСС се номинира и избира изцяло от Народното събрание – с което в управлението на съдебната власт системно навлиза партийно-политическо влияние. Този проблем е обстойно анализиран от проф. Пенчо Пенев – правосъден министър, конституционен съдия в периода 1991–1997 г. и един от най-задълбочените изследователи на българския модел на съдебна власт.

Според проф. Пенев засилването на гражданския фактор представлява гаранция срещу политизирането на извънсъдебната квота и е напълно съвместимо с чл. 158, т. 3 от Конституцията и тълкувателните решения на КС № 3/2003 г. и № 8/2005 г.

Става дума не за отнемане на правомощия от парламента, а за специален ред за номинациите на част от членовете, избирани от него. Така изборът на тези членове остава парламентарен, но кандидатурите идват от професионалния, академичния и гражданския сектор.

Предлагаме този специален ред да бъде изграден около колективните, а не еднолични или тяснопредставителни органи на съответните общности, тъй като номинирането от еднолични ръководители или тесни управителни органи не носи добавена легитимност и възпроизвежда познати рискове от политическо или корпоративно влияние.

Конкретно предлагаме номинациите за обществена квота да се правят, както следва:

– за съдийската колегия – по един член по предложение на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) и един по предложение на Съюза на юристите в България;

– за прокурорската колегия – по един член по предложение на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и един по предложение на Общото събрание на Българската академия на науките.

Какво очакваме от вас

Призоваваме 52-рото Народно събрание:

да включи в дневния си ред с приоритет проект за изменение и допълнение на ЗСВ в посочените два аспекта – мораториум върху кадровите решения на ВСС с изтекъл мандат и въвеждане на обществена квота чрез номинации от общи събрания; да приеме този законопроект преди да открие процедурата по избор на новите изборни членове на ВСС по чл. 130, ал. 3 от Конституцията; да проведе процедурата по номинации и избор при пълна публичност, с реално изслушване на номинираните и при ясни правила за оценка на тяхната професионална и нравствена годност.

Подреждането на работата на парламента в тази последователност не е процедурен каприз – това е въпрос на елементарна институционална хигиена. Изборът на нов ВСС, направен по непроменени правила и с непроменена политическа логика, рискува да възпроизведе всички дефекти, които и сегашният състав ясно показа. Обратно, кратко и фокусирано изменение на ЗСВ, прието преди избора, ще даде на новия ВСС стартова легитимност, каквато действащият никога не получи.

Оставаме на разположение за съдействие при изготвянето на конкретните законови текстове и за публичен дебат по предложенията.