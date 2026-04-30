СГС осъди на 20 г. затвор Виктор Илиев, врязал се в автобус, причинил смърт и телесни повреди

Петчленен състав на Софийски градски съд постанови 20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. Делото се гледа по съкратената процедура, след като подсъдимият призна вината си и фактите в обвинителния акт. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред горната инстанция.

При катастрофата загина един човек, а седем пострадаха. По делото има петима частни обвинители.

Пред съда 21-годишният Илиев изказа съболезнования към близките на починалия пътник в автобуса. Той се извини на пострадалите при катастрофата, а от съда поиска по-леко наказание.

Прокуратурата поиска 20 години затвор за Илиев, като отчете отегчаващите вината обстоятелства, докато неговият адвокат поиска около минимума, защото клиентът му е съдействал на разследването и се е разкаял за извършеното.

Пред медиите прокурор Виолета Танаицова каза, че е доволна от присъдата. Тя обясни, че при умишлено причинена смърт и признаване на вината, не се допуска намаляване на присъдата с една трета по закон.

Адвокат Румен Николов каза, че ще обжалват присъдата. Той добави, че не е изненадан от постановената присъда, като акцентира, че деянието, извършено от клиента му, е с евентуален умисъл.

Инцидентът се случи на 15 август 2025 г. късно вечерта в София на кръстовището на бул. „Възкресение“ и бул. „Константин Величков“. Според събраните доказателства Илиев е шофирал след употреба на „райски газ“ и със 163 км/ч при ограничение от 50 км/ч. Автобусът е бил спрял на червен светофар. Шофьорът е роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август м.г. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за нарушения – най-често за липса на оборудване.