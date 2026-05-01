В Деня на труда – 1 май у нас се провеждат шествия, по света – стачки и протести

В Деня на труда – 1 май, у нас се провеждат шествия митинги, които отбелязват международната работническа солидарност.
Българската социалистическа партия проведе шествие под надслов: „Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!”.
В него бяха поканени да се включат синдикални и лявоориентирани организации и партии, както и трудещи се хора Сборният пунк бе езерото „Ариана” до Лятната сцена в Борисовата градина.
На събитието традиционно бе отбелязан и Празникът на левия печат, с обособени щандове с лява литература.
Празникът ще бъде отбелязан с различни инициативи от синдикатите. През 2026-а година се отбелязват 140 години от борбата за трудови и социални права на работниците.
КТ „Подкрепа“ ще проведе традиционните си за този ден прояви – празнично шествие в центъра на София под надслов: „Сигурност, работни места, заплати, сега!“ и концерт „Рок за труда“ до музея „Земята и хората“.
КНСБ пък ще представи първия в Европа синдикален изкуствен интелект.
САЩ
В САЩ, където стачка на профсъюзите преди 140 години дава началото на Деня на работническата солидарност, днес се очакват протести с участието на хиляди недоволни от управлението на президента Доналд Тръмп.
Активисти, противопоставящи се на политиката на президента Доналд Тръмп, планират над 3000 протести, улични шествия и бойкоти, съобщи БТА.
Коалиция от групи и синдикати, наречена „Силен майски ден“,призовава за участие в акции за 1 май в цялата страна и организиране на т.нар. икономическо затишие „без училище, без работа, без пазаруване“.
Движението за спиране на търговията, описано като обща стачка, има за цел да спре работата, пазаруването и учебните занятия като протест срещу корпоративното влияние, високите разходи за живот и настояване за по-високи заплати.
Исканията са за облагане на богатите с данъци, спиране на репресиите срещу емигрантите, данъчна реформа и противопоставяне на приватизацията на обществени пространства.
Планирани са големи митинги и шествия в Лос Анджелис, Чикаго, Ню Йорк, Финикс и Минесота.
Гърция
Общественият транспорт в Гърция ще работи с ограничения, а част от него ще бъде напълно спрян на 1 май заради 24-часова национална стачка по повод Деня на труда, съобщава гръцкото издание „Вима“.
Очаква се придвижването да бъде затруднено, а синдикатите призовават за протест в центъра на Атина от 11:00 часа (местно и българско време).
Железопътният транспорт в страната се очаква да бъде напълно спрян, включително крайградските линии, поради участие на служители от него в стачката.
Паралелно с това корабите ще останат по пристанищата, след като Общогръцката морска федерация обяви 24-часова стачка за всички категории плавателни съдове. Очакват се сериозни затруднения за пътуващите към островите, пише изданието.
Турция
До сблъсъци с полицията и задържане на десетки хора се стигна при празненствата по случай Първи май в истанбулските райони Бешикташ и Меджидекьой, като на места полицията е използвала сълзотворен газ срещу събралото се множество, съобщава в. „Биргю
По информация на медията общо 57 членове на турската лява Партия за народно освобождение са били задържани от полицията при опит да проведат шествия в района на площад „Таксим“ (Бешикташ) и в намиращия се в близост истанбулски район Меджидиекьой. Кадри от опита за провеждане на шествие в района на площад „Таксим“ и от сблъсъците с полицията в Меджидиекьой бяха споделени от „Биргюн“ в профила на медията в Екс, съобщи БТА.
Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания, пресконференции и шествия по случай Първи май, като същевременно в района на площад „Таксим“ бяха въведени сериозни транспортни ограничения. Полицейското присъствие е засилено, а на много места са разположени метални заграждения, които ограничават придвижването, отбелязва „Биргюн“.
По информация на турското Дружество на съвременните юристи, цитирана от „Биргюн“, общият брой на задържаните при честванията на 1 май в Истанбул до момента достига 120 души.