В Деня на труда – 1 май у нас се провеждат шествия, по света – стачки и протести

В Деня на труда – 1 май, у нас се провеждат шествия митинги, които отбелязват международната работническа солидарност.

Българската социалистическа партия проведе шествие под надслов: „Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!”.

В него бяха поканени да се включат синдикални и лявоориентирани организации и партии, както и трудещи се хора Сборният пунк бе езерото „Ариана” до Лятната сцена в Борисовата градина.

На събитието традиционно бе отбелязан и Празникът на левия печат, с обособени щандове с лява литература.

БСП може да я няма в парламента, но нея я има и тя има своята историческа мисия – да осигури политическо представителство на левите идеи, заяви по-рано лидерът на партията Крум Зарков. Това изисква мощен процес на преобразувания, който засяга БСП, но е и отвъд нея.

Нека създадем заедно нещо, което ще се изправи не само срещу мафиотизираната олигархия, но и срещу капиталистическата олигархия, която функционира в цялата ни страна, а и в Европа, призова той.

Празникът ще бъде отбелязан с различни инициативи от синдикатите. През 2026-а година се отбелязват 140 години от борбата за трудови и социални права на работниците.

КТ „Подкрепа“ ще проведе традиционните си за този ден прояви – празнично шествие в центъра на София под надслов: „Сигурност, работни места, заплати, сега!“ и концерт „Рок за труда“ до музея „Земята и хората“.

КНСБ пък ще представи първия в Европа синдикален изкуствен интелект.

