Петър Витанов, ПБ: Опозицията трябва „да се удави“ в демократизъм, а не да бъде подтискана

Въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор.

„Прогресивна България“ (ПБ) ще работи по няколко законопроекта – първо, свързан с икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат, усилията ни са насочени към увеличаването на цените и подобряването на икономическото благосъстояние на хората, т.е. първите ни законопроекти ще бъдат насочени в тази посока.

Това заяви председателят на ПГ на „Прогресивна България“ в 52-рото Народно събрание Петър Витанов в студиото на „Денят започва с Георги Любенов“

Според Витанов това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система.

„Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока“, поясни той.

Наскоро бяха отправени серия от препоръки на юристи да се наложи временен мораториум върху кадровата и дисциплинарта дейност на сегашния ВСС, които работи трета година извън мандат и има напрежение около неговата независимост и политическа обвързаност.

На трето място Витанов подчерта законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), „защото сме напът да изгубим изключително много пари“:

„Тъй като от една страна, имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, например – 367 милиона евро сме напът да загубим, ако няма промяна в закона. Така, че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата.“

В дух на колегиалност министърът на правосъдието Андрей Янкулов оставя на наследника си проект за промени в процедурите за прозрачен избор на членове на ВСС и законопрект за нова Антикорупционна комисия и за разследване на главния прокурор.

По думите на Петър Витанов, състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно:

„Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори „Евростат“ излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на „Прогресивна България“.

Витанов подчерта, че „целта на това Народно събрание е да бъде скучно, защото ролята му не е да бъде тепих, боксов ринг или цирк Дьо Солей“:

„Целта е това място да бъде арена на политическо противопоставяне, предлагане на различни законодателни предложения и само по себе си това е скучно занимание. Авторитетът на Народното събрание е отчайващо нисък и нашата цел е да го повишим, а това може да стане само и единствено със същинска работа по приемане на законопроекти. Същевременно обаче, нашето намерение е да върнем парламентарния дух и традиция от времето на не толкова далечното минало. Знаете, че председатели на Народното събрание са били хора като Петко Каравелов, като Стефан Стамболов, като Захари Стоянов, ако щете като Стефан Савов, Благовест Сендов, дори Йордан Соколов, тогава винаги е имало една парламентарна традиция, която позволява на опозицията да се изявява. През последните години това нещо беше прекратено.“

Дали това голямо мнозинство в парламента ще позволи участие на опозицията в парламентарините комисии, включително и на разделената ПП-ДБ, Витанов отговори така:

Даже опозицията трябва да се удави в демократизъм, а не да бъде подтискана. Да, ние действително имаме мнозинство и бихме проявили великодушие, но не защото имаме мнозинство и можем да приемем всяко политическо решение в Народното събрание, а защото считаме, че така е редно“

Той беше категоричен, че ще бъдат абсолютно безкомпромисни към онези, които са докараха страната до това положение.

„Ние сме изпратени там не да се опитваме да бъдем добри с всички, а напротив – да намерим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат „Прогресивна България“. Така, че мога да ви гарантирам абсолютна безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, които и днес са на първия ред на трибуните в Народното събрание, но по законов път ще бъдем безпощадни.“

Самият Радев е 9 години в политиката, има възможност да се запознае, да провери и да се довери на немалко хора, така че от гледна точка на управленски капацитет нямаме дефицити, заяви още Витанов.

Той коментира още, че икономическата ситуация и за обикновения българин също е критична във връзка с неспиращото увеличение на цените.

