В Панагюрище, столицата на въстанала България, президентът призова за разбирателство и единение

Снощи в Панагюрище, с тържествена заря – проверка беше отбелязана 150-ата годишнина от Априлското въстание.
Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминаха под мотото: „Свободата не мълчи“. В словото си на церемонията президентът Йотова отбеляза:
„Скъпи панагюрци, само този който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите паметта на Априлската епопея. Дните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва и няма как да е различно, защото нашето, българското Панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на въстанала България“.
Президентът Йотова призова за разбирателство и единение:
„Тези месеци, в тези дни, ще чуем много думи за прослава на героите. Но тези месеци и седмици, когато има такъв юбилей, е време за размисъл. Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци. Нека да прокараме пръсти през тъканта на времето, едновременно страшно и величаво. И нека да застанем редом до техните образи, да се съизмерим с тях, да опитаме да разберем този до нас и да осъзнаем, че заедно можем повече. Да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред. За прослава на любимото ни Отечество“, каза държавният глава.
По- рано Йотова обяви пред журналисти в Панагюрище, че на 5 май започват консултациите с парламентраните партии. „Както винаги сме правили до сега, ще проведа консултации с всяка една от парламентарно представените формации“, посочи тя.
По думите ѝ ще бъде дадена възможност на всеки да каже своето мнение как ще работи оттук нататък в НС, как ще бъде продължен с проекта за бюджет или ще има нов бюджет. Както и каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по ПВУ.
„Силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене“, заяви Йотова. Очакванията се на 7 май държавният глава да връчи папката за съставяне на правителство на първата политическа сила – „Прогресивна България“.