ВСС съди кабинета „Гюров“ за спрените над 2 млн. евро за нова колегия във ВАС

Висшият съдебен съвет съди правителството за спрените над 2 млн.евро за Върховния административен съд. Искът е заведен пред същия съд, който е лишен от финансирането, съобщава „ Сега „.

Служебното правителство оттегли финансирането за ВАС, което бе отпуснато в последните дни на кабинета „Желязков“.

Парите бяха отпуснати, защото във ВАС очакваха хиляди нови дела месечно, свързани с отчуждаването на имоти за изграждането на национални обекти. Прогнозата обаче не се сбъдна като според данните на служебния кабинет обемът на работата се е увеличил с 2 дела месечно.