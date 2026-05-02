ВСС съди кабинета „Гюров“ за спрените над 2 млн. евро за нова колегия във ВАС

Въпреки това на 23 април Пленумът на ВСС възложи на правната дирекция да анализира основанията за решението на кабинета „Гюров“ и при констатиране на нарушение, то да бъде обжалвано.
Жалбата е пратена във ВАС още същия ден.
А 5 дни по-късно ВАС е разпоредил жалбата да се изпрати на Министерския съвет за отговор и окомплектоване на преписката, пише изданието.
Решението за отпускането на 2 098 877 евро за ВАС за 2026 г. беше взето на 28 януари от кабината „Желязков „, вероятно за да се случи преди служебния кабинет, без дори да бъде съгласувано с Висшия съдебен съвет.
В съдебната власт отдавна се спекулираше, че във ВАС ще има нова колегия, която да бъде оглавена от доскорошния председател на съда Георги Чолаков.
Министър Янкулов съобщи, че е придложил на МС да отложи финансирането от малко над 2 млн. евро, защото на база на обективната информация не може да се аргументира, че делата във ВАС ще се увеличат и това налага разкриването на нови щатни бройки за съдии, каза той.
Неосъществената Трета колегия на ВАС трябваше да има един шеф и 14 редови съдии. Там трябваше да бъдат назначени нови 9 съдебни помощници, 7 секретари, 7 деловодители. Освен всичко ще има един секретар на председателя, както и шофьор.
В момента във ВАС работят 106 съдии, отделно има повече от 20 командировани магистрати, които очакват постоянно назначаване в София.