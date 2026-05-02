ВСС съди кабинета „Гюров“ за спрените над 2 млн. евро за нова колегия във ВАС

De Fakto 02.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 189 Прегледа

Висшият съдебен съвет съди правителството за спрените над 2 млн.евро за Върховния административен съд. Искът е заведен пред същия съд, който е лишен от финансирането, съобщава „Сега„.
Служебното правителство оттегли финансирането за ВАС, което бе отпуснато в последните дни на кабинета „Желязков“.
Парите бяха отпуснати, защото във ВАС очакваха хиляди нови дела месечно, свързани с отчуждаването на имоти за изграждането на национални обекти. Прогнозата обаче не се сбъдна като според данните на служебния кабинет обемът на работата се е увеличил с 2 дела месечно.

Въпреки това на 23 април Пленумът на ВСС възложи на правната дирекция да анализира основанията за решението на кабинета „Гюров“ и при констатиране на нарушение, то да бъде обжалвано.

Жалбата е пратена във ВАС още същия ден.

А 5 дни по-късно ВАС е разпоредил жалбата да се изпрати на Министерския съвет за отговор и окомплектоване на преписката, пише изданието.

Решението за отпускането на 2 098 877 евро за ВАС за 2026 г. беше взето на 28 януари от кабината „Желязков „,  вероятно за да се случи преди служебния кабинет, без дори да бъде съгласувано с Висшия съдебен съвет.

В съдебната власт отдавна се спекулираше, че във ВАС ще има нова колегия, която да бъде оглавена от доскорошния председател на съда Георги Чолаков.

Неосъществената Трета колегия на ВАС трябваше да има един шеф и 14 редови съдии. Там трябваше да бъдат назначени нови 9 съдебни помощници, 7 секретари, 7 деловодители. Освен всичко ще има един секретар на председателя, както и шофьор.

В момента във ВАС работят 106 съдии, отделно има повече от 20 командировани магистрати, които очакват постоянно назначаване в София.

