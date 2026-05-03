Министър Янкулов: Новият избор на ВСС трябва да акцентира на качеството, не толкова на сроковете

Качествената промяна в прокуратурата е дълъг процес

Трябва да се акцентира върху качеството на новия избор на парламентарна квота във ВСС, а не толкова върху сроковете.

Това заяви пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Дали ще е за 3 или за 6 месеца – не ми се струва това, че е решаващо, още повече, че ние вече имаме Висш съдебен съвет с много изтекъл мандат – повече от 3-4 години ще стане мандатът му, който е изтекъл. По-скоро трябва да се акцентира върху качеството на новия избор, а не толкова върху сроковете. Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално една промяна в правилата, по които трябва да става изборът на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтекат, изисква и внимателно обмисляне точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин„, коментира той в интервю за предаването „Неделя 150“.

С парламентарната квота сама по себе си няма как да се получи сериозна промяна в цялостния облик на ВСС, отбеляза Янкулов и напомни каква е структурата на Съвета.

По думите му огромно значение ще има и изборът на професионалната квота.

През годините доста промени бяха правени в тази насока, подчерта той и наблегна и на техническите възможности при избора:

„Ние трябва да си дадем сметка, че съдебната система – съдиите, прокурорите и следователите, вече в продължение на доста години имат възможност да отстояват своята независимост. Пълна нормативна възможност им е дадена да отстояват своята независимост и от тях до голяма степен зависи какъв избор ще проведат. Няма как всичко това да бъде ограничено, тези зловредни влияния в самата съдебна власт да бъдат ограничени или елиминирани само и единствено с някакви технически способи“.

Според Янкулов в момента композиция на

прокурорската колегия е проблематична на организационно ниво.

„Тя е изградена почти изключително, ако не и напълно изключително, от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор, т.е. хора от самата система. Ако през парламентарната квота в прокурорската колегия влязат хора, които не са част от институцията прокуратура, те могат да служат като един лост за баланс срещу хората, които ще имат тази вътрешноведомствена зависимост, дори и тя да не е формално изразена за времето на мандата на ВСС.

Но такава зависимост съществува и това е един от проблемите при конституирането на ВСС. За съжаление, опитът той да бъде решен донякъде с последните конституционни промени претърпя неуспех в КС.

Парламентът има възможност, когато провежда този избор, да не включва в квотата, която ще избира, прокурори от системата. Така все пак ще има по-голяма възможност за баланс чрез външни хора. В момента действително прокурорската колегия – начинът, по който се действа там, изцяло съответства на политиките, които се залагат от ръководството на самата институция, което не би трябвало да бъде така“, обясни правосъдният министър.

Прокурорската колегия на ВСС не би трябвало да оперира под диктовката на главния прокурор, категоричен бе още Янкулов. Според него е „труден лекът срещу това“:

„Ако професионалната общност реши да подходи към този избор по начина, по който е подхождала през годините назад, дори и една качествена промяна в избора на парламентарната квота няма да доведе тази съществена промяна в цялостната конструкция на ВСС. Но това не бива да отклонява мнозинството в парламента от необходимостта да проведат такъв избор“.

„Промените в съдебната власт се случват бавно и се случват, ако щете, дори и противоречиво. Това са много сложни процеси. Резултатите от тях е трудно да бъдат предвидени към времето, когато се осъществяват тези промени“, коментира той. И допълни:

„Това са едни сложни процеси и те много трудно могат да дадат някакъв непосредствен резултат. Дори и сега да се направи един доста качествен избор в новия ВСС, това няма да доведе до някакви скоростни резултати. Хората, които са ангажирани с тези процеси, трябва да са наясно и трябва да го казват на гражданите, за да са наясно и те и да няма нереалистични очаквания от това какво може да се случи в съдебната власт. Тези нереалистични очаквания после ще доведат до негативи именно за хората, които ги създават в момента“.

По думите му качествената промяна, особено в институция като прокуратурата, която много дълги години страда от тежки управленски дефицити, няма как да бъде постигната с такива действия в рамките на такива кратки срокове.

Качествената промяна е дълъг процес, подчерта Андрей Янкулов, който отбеляза със съжаление, че през последните години този процес не се е развивал в положителна посока.

„Тенденцията трябва да бъде обърната на този процес. Това нещо няма как да стане в кратки срокове“, уточни той.

Източник БНР