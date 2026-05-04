Ген. Димитър Владимиров, бивш шеф на НСО: Аномалиите с охраната на НСО трябва да се премахнат

По закон безусловно право на охрана и кола от НСО имат президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят. Има хора, които злоупотребяват, заяви пред БТВ генерал Димитър Владимиров, началник на НСО за периода от 1992-ра до 2004-та година. Право на охрана имат и кадри от националната сигурност, висши полицаи, чуждестранни държавни ръководители, официални гости.

И накрая – охрана от НСО могат да получат и депутати, съдии, прокурори, кметове и други лица, но само ако за тях има конкретна заплаха за живота или здравето им.

Тази заплаха се оценява от специална тричленна комисия, разказва генералът.

В тази комисия освен началника на НСО влиза и председателят на ДАНС и главният секретар на МВР. И се получава така, че има хора, които ползват коли с години. И тук критиката ми е към комисията, определяща степента на застрашеност на държавните мъже.

Един сигнал трябва да се изяснява в рамките на няколко месеца, и ако не се потвърждава, трябва да се сваля това е скъпо струващо средство. Там се вземат мерки, но се гледат да не се нарушават добрите взаимоотношения. Аз съм го поставил този въпрос, но той е оставал глас в пустиня“

Мълчат, за да не си развалят взаимоотношенията и да им угаждат да ги осигуряват с охрана и с автомобили. Треперят си за местата не постъпват принципно и честно както трябва„, добавя Димитър Владимиров.

За Бойко Борисов, Делян Пеевски и Ахмед Доган

„Когато говорим за Бойко Борисов и Пеевски, трябва да имаме предвид, че те наистина са получили сигнали, със заплахи. Единият е ясен, това е Сретен Йосич от Сърбия, който изказа публично мнение, че ще се саморазправи с Бойко Борисов. Но минаха толкова години, той лежа в затвора, Сретен Йосич, и няма развитие този сигнал. При Пеевски също има сигнал, доколкото знам, говорят за заплаха от руска страна, но и при него няма никакво развитие“, каза ген. Владимиров.

Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, бе осъден в Сърбия през 2010 г. на 15 години затвор за поръчителство на убийство. През 2002-а, когато Борисов е главен секретар на МВР подземният бос бе арестуван в България. Последвала заплаха за живота на Борисов и според ген. Димитър Владимиров, става основание той да получи охрана от НСО. Като главен секретар на МВР, а след това и дългогодишен премиер на страната до 2021-ва година, той също има право на тази охрана. Право на нея има и 4 години след напускане на поста, казва Владимиров.

В НС “ ПП- ДБ“ внесоха законопроект за ограничаване на услугите на НСО за депутати, бе приет на първо четене, но само час по-късно при прегласуване, всички представители на „Има Такъв Народ“ в парламента промениха вота си от „за“ на „въздържал се“.

Предложението не събра необходимото мнозинство и до момента няма промяна в закона за държавната охрана.

Месец по-рано по предложение на Пеевски, парламентът ограничи правото на президентската администрация да ползва автомобили на НСО. В отговор действащият тогава президент Румен Радев заяви, че ще се придвижва с личния си автомобил като жест към екипа си и посрещна унгарския държавен глава у нас по този начин.

Владимиров припомня и случая с политика рекордьор по дълга охрана у нас – Ахмед Доган. Първият лидер на ДПС ползва ресурса на НСО от началото на прехода до първите години на новия век, когато Владимиров предлага сваляне на охраната му с мотив „липса на конкретна заплаха.

Сигнали за нови заплахи през следващите години обаче водят до възстановяване на охраната на Доган чак до 2020-та година.

От НСО след напускане на поста се бе възползвал и друг бивш премиер на страната – Кирил Петков, който през 2024 г. се оказа в кола на службата при тежка катастрофа край Варна. В инцидента загина другият участник в сблъсъка, а сега тече дело срещу шофьора на НСО за съпричиняване на произшествието. Кирил Петков не ползва услугите на НСО, за разлика от Бойко Борисов.

Генералът си спомня: „Имаше случаи, прибирам се в службата и чувам, че разговаря дежурният с някого и се обяснява и казвам какво има? Ами тук един депутат се обажда, че е осигурен с автомобил. Той се оплаква – „не виждам мерцедес“. Не, викам, какъв мерцедес? Лада синя ви чака, качвайте се.

Един пък отива във Враца, шофьора си е шофьор, той си отговаря за автомобила, охраната е с него. Той го сваля от волана, и шофьора, и заедно с охраната, вървят по площада на Враца и той ги представя, това е моят шофьор, това е моята охрана и така нататък. Аз за това казвам, има хора, злоупотребяват. Неслучайно сега народът гледа с надежди да бъдат премахнати тези аномалии„, казва Владимиров.

Тази комисия, за която говорих, трябва да си изпълнява задължението и то е принципно и честно да осигурява информация при сигнал за застрашеност и по най-бързия начин да изяснява сигналите и да се сваля охраната, когато тя е отпаднала, обобщи генералът.

Източник БТВ