Годишен доклад на ПРБ: Ръст на наркопрестъпленията и домашното насилие, висока натовареност на прокуратурата

През 2025 г. прокурорите в страната са работили по 297 358 преписки и 226 535 досъдебни производства

Увеличение на наблюдаваните дела от обществен интерес и ръст на престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие, сочи Годишният доклад за работата на прокуратурата и разследващите органи през 2025 г., съобщи пресцентърът на ПРБ.

Докладът за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2025 г. е изпратен на Висшия съдебен съвет, съгласно ЗСВ.

Спад

Прокуратурата отбелязва тенденция към спад на повечето видове престъпления, увеличаване на разкриваемостта и на броя на прокурорските преписки през 2025 г. в сравнение с предходните две години, по-висока ефективност на наказателното преследване – това са част от изводите в Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2025 г. Докладът е изготвен на основание чл.138а от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Регистрираните през 2025 г. престъпления са 80 884 – по-малко в сравнение с предходната 2024 г. и с 2023 г. (съответно 86 049 и 84 225). Най-голям дял продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и икономическите престъпления. Престъпленията против личността намаляват спрямо 2024 г., но остават над нивата от 2023 г.

Устойчив ръст

и то за последните три години се отчита при незаконната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори, както и при проявите на домашно насилие. През 2025 г. регистрираните престъпления, свързани с наркотици, са 7503, при 6713 през 2024 г. и 5691 през 2023 г.

През 2025 г., съпоставено с предходните две години, се наблюдава ръст и по всички основни показатели, отчитащи работата на прокурорите по дела за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. Данните показват, че броят на наблюдаваните досъдебни производства се е увеличил със 7.8% спрямо 2024 г. и с 25.6% спрямо 2023 г. Увеличението на престъпленията, свързани с наркотични вещества, отразява динамиката на този вид престъпност и взаимовръзката й с други противоправни прояви, както и необходимостта от засилен и координиран институционален отговор.

Дейността на прокуратурата се характеризира с

висока натовареност.

През 2025 г. прокурорите в страната са работили по 297 358 преписки и 226 535 досъдебни производства. Запазва се трайно висок делът на решените от прокурор преписки спрямо наблюдаваните преписки – 96%.

Приключените в законоустановените срокове разследвания са 99,6 %, което е показател за добра организация и ефективен контрол върху процеса на разследване. Делът на решените дела от прокурор в едномесечен срок е 97%. Наблюдава се устойчивост в броя на прокурорските актове, внесени в съда – 27 732. На съд са предадени 29 762 лица.

Делът на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове спрямо всички лица, по отношение на които е постановен окончателен съдебен акт през 2025 г., достига 98 %, което е показател за високо качество на обвинителната дейност.

Същевременно делът на оправдателните присъди остава нисък (2%),

а върнатите от съда дела запазват незначителен относителен дял – около 3%, което е показател за качеството на разследванията и внесените прокурорски актове.

Засилена активност се отчита по делата от особен обществен интерес, включително делата за организирана престъпност и престъпления, засягащи публичните финанси. Увеличава се броят на наблюдаваните производства, на внесените в съда прокурорски актове и на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт като едновременно с това намалява броят на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт. Цифрово изражение на тази тенденция не е посочена.

Засилено и ефективно е международното правно сътрудничество.

Престъпността все по-често има трансграничен характер, като засяга две и повече държави и затова ефективното противодействие на престъпленията от всяка от засегнатите държави е взаимносвързана и обща цел, е отбелязано в съобщението. От други държави за изпълнение са получени 2121 молби за правна помощ при 1843 за 2024 г. и 1449 – за 2023 г., а Европейските заповеди за арест са 252 при 244 през 2024 г. и 229 за 2023 г.

902 са получените от други държави Европейски заповеди за разследване, които все повече се утвърждават като ефективен инструмент за международна правна помощ при събиране на доказателства, основан на принципа на взаимното признаване на съдебни решения в правото на ЕС.

В годишния доклад за дейността на ПРБ и разследващите органи се отбелязва, че създаването на качествена нормативна рамка е важна предпоставка за провеждането на всестранно, обективно и пълно разследване. Предизвикателствата пред разследването на киберпрестъпления и масовото навлизане на електронните услуги, изискват подходяща обезпеченост с експерти и технологии за целите на наказателното производство, е друг от изводите в документа.