Премиерът Гюров: След усилени преговори с ЕК и готови законопроекти правителството спаси 400 млн. евро по ПВУ

Постигната отсрочката е обвързана с ясна задача към новото правителство и новото парламентарно мнозинство – създаване на нова антикорупционна комисия и осигуряване на независимо разследване на главния прокурор. „Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, каза още служебният министър-председател.

Служебното правителство спаси 400 млн. евро по второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след преговори с Европейската комисия (ЕК), беше удължен срокът за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор.

Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров на съвместен брифинг със служебния вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Гюров допълни, че при встъпването на служебния кабинет в края на февруари пред правителството са стояли две основни задачи – подаване на искане за четвърто плащане по ПВУ и спасяване на близо половин милиард евро по второто и третото плащане. По думите на Гюров средствата са били блокирани заради липсата на напредък по антикорупционните реформи и механизма за независимо разследване на главния прокурор.

„В началото на април поискахме 900 млн. евро по четвъртото плащане. По-важното е, че не прежалихме 400 млн. евро, които бяха отписани от предишната власт“, каза служебният премиер.

Той допълни, че на 4 май България е можела окончателно да получи отказ от ЕК за тези средства, но след денонощни преговори, водени от служебния вицепремиер Мария Недина и нейния екип, срокът е бил променен. „Така кабинетът се пребори за едно много рядко явление – време, което не беше изгубено, а върнато“, каза Гюров.

Той подчерта, че отсрочката е обвързана с ясна задача към новото правителство и новото парламентарно мнозинство – създаване на нова антикорупционна комисия и осигуряване на независимо разследване на главния прокурор.

„Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, каза още служебният министър-председател.

По думите му необходимите законодателни текстове вече са подготвени от екипа на служебния вицепремиер (Андрей Янкулов б.р.), одобрени са от служебното правителство и са внесени в парламента.

„Те сега са там, където често свършват добрите намерения – в деловодството на парламента“, каза Гюров.

Той изрази надежда новото мнозинство да използва спечеленото време и да не допуска ново забавяне. „Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания“, каза Гюров.

Служебният премиер благодари на Мария Недина, на нейния екип и на всички министри за работата по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителните инвестиционни програми по ПВУ.

„Оставяме около два млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, каза Андрей Гюров.