Президентът Илияна Йотова утре ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът. От президентството обявиха графика на разговорите:
От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;
От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;
От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;
От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;
След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.
Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев.
Трима ще са вицепремиерите в кабинета на „Прогресивна България“. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите.