Илияна Йотова утре ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът. От президентството обявиха графика на разговорите:

Тя ще покани поотделно на „Дондуков“ 2 всяка от шестте парламентарни групи, за да даде възможност да кажат мнението си как ще работи оттук нататък в Народното събрание, да продължи ли проекта за бюджет или да има нов и какви са приоритетите на законодателната им програма. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.

Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев.

Трима ще са вицепремиерите в кабинета на „Прогресивна България“. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите.