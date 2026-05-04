Разкрита е схема за неправомерно отпускане на потребителски кредити чрез неистински лични карти

Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери, съобщиха на брифинг говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова и началникът на отдел „Икономическа полиция“ в СДВР комисар Илчо Благоев.

Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за четири кредита в размер от по 30 хиляди евро. Привлечени като обвиняеми са петима души – две жени и трима мъже, на възраст между 19 и 25 години. Те са с чисто съдебно минало и са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение и онлайн платформата на банката. По думите му няма данни банкови служители да са участвали в схемата.

Парите са усвоени чрез виртуалните дебитни карти. Гражданите, чиито лични данни са използвани за изготвянето на фалшивите лични карти, са уведомени и разпитани като свидетели.

Има образувано друго досъдебно производство и за пети кредит, усвоен от друга банка, от същите обвиняеми, добави комисар Благоев. Той обясни, че използваните фалшиви лични карти са с много добро качество, трудно беше и за експертите да се установят, че картата е неистинска. По думите му престъпната схема е нова.

Всеки, който има някакви съмнения, че някой някъде го търси за кредит, който не е взел, може да ни потърси, заяви началникът отдел „Икономическа полиция“ към СДВР.

Петимата са с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа:

От прокуратурата и МВР очакват в хода на разследването броят на кредите да нарасне.