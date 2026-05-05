Излезе от печат учебникът „Наказателен процес“ на проф. д-р Веселин Вучков

De Fakto 05.05.2026

От печат излезе  учебникът на проф.  д-р Веселин Вучков  „Наказателен процес на  специализираното  издателство „Сиби“.

Учебникът представя всеобхватно основните институти на наказателно-процесуалното право на Република България: принципи, участници, доказателствено право, фази, стадии и етапи на наказателното производство.

Изложението е съобразено с конспектите за семестриални и за държавни изпити в юридическите факултети, посочват от издателството.

Текстът може да бъде ползван  от студенти, а и от по-широк кръг читатели: практикуващи юристи и неюристи с интерес към този важен правен отрасъл.

 

Проф. Вучков  е преподавател в Нов български университет, в Академията на МВР – София, и в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Той е  магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Полага държавни изпити през м. декември 1993 г.

В периода до 1996 г. е стажант съдия към Софийски окръжен съд, стажант прокурор към Софийска окръжна прокуратура и стажант следовател към Софийска окръжна следствена служба. Работи като следовател в една от районните следствени служби към Столична следствена служба.

От 1996 г. последователно е асистент, старши асистент и главен асистент по наказателен процес.

През 2003 г. защитава дисертация и придобива образователна и научна степен „доктор по наказателен процес“.

 От 2010 г. е доцент, от 2016 г. е професор по наказателен процес.

Бил е заместник-министър на вътрешните работи (2009 – 2013 г.), народен представител в два парламента (2013 – 2015 г.), министър на вътрешните работи (м. ноември 2014 г. – м. март 2015 г.).

Подава оставка като министър и депутат.

