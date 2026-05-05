ПБ обещаха пред Йотова: да бъдат експедитивни, да сложат край на политическа криза, обедняването и галопиращите цени

Какво казаха от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната
Представители на „Прогресивна България“, която спечели убедително парламентарните избори на 19 април, се срещнаха с президента Илияна Йотова за консултации.
Йотова лично посрещна Петър Витанов, председател на ПГ на формацията, Владимир Николов, зам.-председател, Антон Кутев и Гълъб Донев. Лидерът на ПБ не присъства на срещата
След като поздрави представители на ПБ за успеха на вота, Илияна Йотова пожела успех на „Прогресивна България“.
„Много погледи ще бъдат обърнати към Вас и към ръководството на групата“, обърна се тя към Петър Витанов:
„В следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важно вашето отношение към опозицията. След този резултат държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност във всички аспекти на това понятие“.
„От вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която за първи път от повече от две десетилетия, ако не се лъжа, спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но пак повтарям, надявам се, че ще се справите“, каза още държавният глава.
Петър Витанов от своя страна посочи: „Ще бъдем наистина експедитивни. По-голямата част бяха казани и по време на предизборната кампания. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим, а именно – от една страна рязкото обедняване и галопиращата инфлация, планираме законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това масово обедняване.… а от друга – търсенето на сигурност, но и на справедливост във всичките ѝ форми – икономическа, социална, правосъдна, така че акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет, ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстановят тази справедливост. Осъзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси“.
Няма да се правят резки движения по отношение на външната политика, каза още Витанов.
„Съзнаваме катастрофалното положение с публичните финанси, ще изискаме детайлна информация веднъж, когато встъпим и когато служебното правителство сдаде поста“, поясни той.
По думите му бюджетният дефицит е огромен проблем.
„Видяхме, че отдавна сме надхвърлили Маастрихтските критерии. За външната политика, тези, които очакват радикален краен ляв завой, няма да е така, имаме позиции, до които се доближават почти всички европейски лидери“, каза още той.
Гълъб Донев очерта като основна задача пред новото правителство преструктурирането на разходната част на бюджета, както и нов лимит на дълга:
„Действително не е добре. Някои казват: „катастрофално е положението с финансите на държавата“. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които вървят ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината„.
Донев обяви за погрешен досегашния подход, при който получаването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост е залог на провеждането на реформи. Той смята, че тези средства са били предназначени основно за възстановяване на икономиката в периода след ковид, тоест, трябвало е да се използват за инвестиции. Донев обяви, че новата власт ще търси варианти да предоговори и спаси каквото може от европейските пари.
„Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в този момент, това споделихме пред президента Йотова. На първо място тук стои борбата със завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа са цените и икономическото въздействие и инфлацията и възможностите по някакъв начин тя да бъде овладяна като изключително сериозен проблем. Оттук нататък това, което може да очаквате от нас е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността.“
Антон Кутев обяви, че от „Прогресивна България“ имат готовност да внесат бюджет в най-кратки срокове.
Томислав Дончев, ГЕРБ: Много пъти сме страдали от истерична опозиция. Няма да бъдем такава
„Изразихме позиция, че гледаме на новия етап в българската политика като етап на нормализация. Най-малкото е ясно кой е управляващ, кой е опозиция. Защото в пет години пергаментна политическа криза тези роли непрекъснато се сменяха“, каза Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС след консултациите при президента.
„Ние имаме амбицията да изпълняваме с достойнство ролята на опозиция. Да критикуваме, когато е необходимо. Да предлагаме алтернативни решения и когато имаме добри предложения, да оказваме подкрепа“, заяви Дончев.
„Исторически, бидейки в управлението, много пъти сме страдали от деконструктивна и истерична опозиция. ГЕРБ няма да бъде такава“, категоричен бе той.
„За всяко трудно решение управляващите могат да разчитат и на нашата подкрепа. На позиция сме, че колкото се може по-скоро трябва да има редовно правителство, което да поеме отговорността да се справя с всички предизвикателства пред страната. На първо място е бюджетът, което е голямата тема“, каза Томислав Дончев.
Демократична България: Моделът „Пеевски-Борисов“ някак изчезна от думите на бъдещите управляващи
Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на „Демократична България“, подчерта пред президента, че „българските граждани ни отредиха ролята на опозиция на последните избори“:
„Нашето мнение (за разделянето на групата с „Продължаваме промяната – б.р.) е по-неефективният подход, че е той е грешка, но така или иначе заявките от предизборната кампания са общи и ще продължаваме да ги отстояваме“.
„Като опозиция смятаме да бъде конструктивна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимуществено е такъв, за демонтаж на модела. С притеснение отбелязваме, че последните дни след изборите темата за модела „Пеевски-Борисов“ някак изчезна от думите на бъдещите управляващи и бе заменена с общи формулировки“.
Ще следим стриктно за това моделът да бъде демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране, както е ставало в миналото, моделът ще се опита да го направи, заяви Божанов.
Той посочи, че според тях разделянето на „Продължаваме промяната -Демократична България“ на две парламентарни групи е грешка, по-неефективният подход. Заявките в предизборната кампания са общи и ще продължаваме да ги отстояваме, декларира обаче депутатът.
С учудваме видяхме, че от „Прогресивна България“ искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен със заявката им в предизборната кампания, където представиха една доста дясно изглеждаща програма, коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“. Подобна заявка, според нас, не звучи добре, България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години, повишаване на тавана би било много лош знак за инвеститори вкл. и за кредитните агенции, обясни той.
ГЕРБ казаха, че не трябва да се повишава таванът, но те бяха тези, които през 2025 г. вдигнаха дълга до рекордни нива от последните над 30 години, продължи Ивайло Мирчев. Мисля си, че е време за успокояване и всички политически сили да се обединят около конкретни мерки за стабилизиране финансите на страната, подчерта той.
По думите му един от приоритетите на ПГ „Демократична България“ е смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС) и то възможно по-бързо. Според „Демократична България“ новите членове на ВСС трябва да бъдат избрани до края на тази парламентарна сесия, до края на юли, по правила, които гарантират прозрачност, интегритет на бъдещите членове, за да може да се премине и към избор на нов главен прокурор. В този избор ще участваме най-добросъвестно, изтъкна Божанов.
Продължаваме промяната
Със сигурност няма да подкрепим правителство на „Прогресивна България“. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция, те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг след консултациите с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство.
Относно съдебната реформа и мерките в бюджета, ние ясно ги разписахме и всички мерки вътре бихме подкрепили. Вече сме внесли и няколко законопроекта в тази посока, посочи той.
Винаги съм държал да не се вдигат данъците. Автоматизъм трябва е само там, където има ясна обществена нужда и огромен недостиг, каза Василев и даде пример с лекарите.
Той отбеляза, че има около 2 млрд. евро, които зависят от спешни действия между сега и 30 юни. Според него това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от две години блокират за получаване на пълния размер на средствата по ПВУ.
Важно е да не допуснем през следващите месеци Висшия съдебен съвет да бъде направен по начин, по който едни ключови лица да бъдат заменени с други, каза председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. Част от възможностите да се ограничат разходите е да се престане със скритото прехвърляне на средства към неясни схеми, от които те изчезват, добави той.
Относно обща номинация за президент с „Демократична България“ Асен Василев обясни, че ще следват подписаната процедура за излъчване на обща кандидатура.