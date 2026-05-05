ПБ обещаха пред Йотова: да бъдат експедитивни, да сложат край на политическа криза, обедняването и галопиращите цени

Какво казаха от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната

Представители на „Прогресивна България“, която спечели убедително парламентарните избори на 19 април, се срещнаха с президента Илияна Йотова за консултации.

Йотова лично посрещна Петър Витанов, председател на ПГ на формацията, Владимир Николов, зам.-председател, Антон Кутев и Гълъб Донев. Лидерът на ПБ не присъства на срещата

След като поздрави представители на ПБ за успеха на вота, Илияна Йотова пожела успех на „Прогресивна България“.

„Много погледи ще бъдат обърнати към Вас и към ръководството на групата“, обърна се тя към Петър Витанов:

„В следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важно вашето отношение към опозицията. След този резултат държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност във всички аспекти на това понятие“.

„От вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която за първи път от повече от две десетилетия, ако не се лъжа, спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но пак повтарям, надявам се, че ще се справите“, каза още държавният глава.

Петър Витанов от своя страна посочи: „Ще бъдем наистина експедитивни. По-голямата част бяха казани и по време на предизборната кампания. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим, а именно – от една страна рязкото обедняване и галопиращата инфлация, планираме законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това масово обедняване.… а от друга – търсенето на сигурност, но и на справедливост във всичките ѝ форми – икономическа, социална, правосъдна, така че акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет, ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстановят тази справедливост. Осъзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси“.

Няма да се правят резки движения по отношение на външната политика, каза още Витанов.

„Съзнаваме катастрофалното положение с публичните финанси, ще изискаме детайлна информация веднъж, когато встъпим и когато служебното правителство сдаде поста“, поясни той.

По думите му бюджетният дефицит е огромен проблем.

„Видяхме, че отдавна сме надхвърлили Маастрихтските критерии. За външната политика, тези, които очакват радикален краен ляв завой, няма да е така, имаме позиции, до които се доближават почти всички европейски лидери“, каза още той.

Гълъб Донев очерта като основна задача пред новото правителство преструктурирането на разходната част на бюджета, както и нов лимит на дълга:

„Действително не е добре. Някои казват: „катастрофално е положението с финансите на държавата“. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които вървят ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината„.

Донев обяви за погрешен досегашния подход, при който получаването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост е залог на провеждането на реформи. Той смята, че тези средства са били предназначени основно за възстановяване на икономиката в периода след ковид, тоест, трябвало е да се използват за инвестиции. Донев обяви, че новата власт ще търси варианти да предоговори и спаси каквото може от европейските пари.

До петък ще имаме ново правителство. Това каза депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова.