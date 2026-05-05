Съдът, а не адвокатурата, определя възнаграждението за особения представител по чл. 47 ГПК

д-р Васил Крумов Петров, съдия в СРС

Особен представител по чл. 47 ГПК – що е то?

Защитата на правата срещу нарушаването им или преодоляване на неизпълнението на задължения предполага спорен, исков, състезателен процес. Състезание обаче трудно се прави, когато противникът не се явява или се укрива.

Поведението на длъжник, който дължи на кредитора и се укрива от призовките и съобщенията на съда, не трябва да вреди на кредитора. Съпругът, който е заминал в чужбина или се укрива нарочно тук, не би трябвало да препятства възможността другият съпруг да води иск за развод. И пр.

Средството, което процесуалният закон е създал за преодоляване на неудобството на такива ситуации, е назначаването на особен представител по чл. 47 ГПК. Това е адвокат, който, от една страна, е призван да защитава правата и интересите на отсъстващия/укриващия се ответник, но, от друга, служи основно на противната страна – защото й позволява да води процеса срещу лице, което няма да се укрива и по презумпция ще се държи рационално. Адвокатите обаче не работят безплатно – някой трябва да плати възнаграждението на особения представител. Това е противната страна – ищецът. Ако той е във финансова невъзможност да го заплати, може да иска освобождаване от тази разноска – и тогава тя се плаща от бюджета на съда.

Възнаграждението на особения представител преди ЗИД ЗАДв., ДВ, бр. 17/2026 г.

Съгласно чл. 47, ал. 6, изр. 2 ГПК в старата редакция, действала до ДВ, бр. 17/2026 г, възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него. В чл. 36, ал. 2 ЗАдв., също в старата му редакция, действала до ДВ, бр. 17/2026 г., бе посочено, че размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. Така, всъщност възнаграждението за особения представител се определяше от съда в размера на фиксираните минимални размери в Наредбата № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения според съответния вид дело, като за съда оставяше възможността да слезе с не повече от 1/2 под този минимум.

Това създаваше значителна предвидимост при определяне на възнаграждението на особения представител – съдът основно следваше таблиците с посочени стойности в Наредба № 1/2004 г.

Обаче, минималните размери на адвокатските възнаграждения в Наредба № 1/2004 г. са определени от Висшия адвокатски съвет – орган на адвокатурата, членството в която у нас е задължително за желаещите да упражняват адвокатска професия. А това нарушава конкурентното право на Европейския съюз. Така с Решение от 25.01.2024 г. по дело C‑438/22 на СЕС, Втори състав, тълкува задължително правото на ЕС в смисъл, че

1) Член 101, § 1 ДФЕС във връзка с член 4, § 3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, противоречи на посочения член 101, § 1, националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба по отношение на страната, осъдена да заплати съдебните разноски за адвокатско възнаграждение, включително когато тази страна не е подписала никакъв договор за адвокатски услуги и адвокатско възнаграждение.

2) Член 101, § 1 ДФЕС във връзка с член 4, § 3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че национална правна уредба, съгласно която, от една страна, адвокатът и неговият клиент не могат да договорят възнаграждение в размер по-нисък от минималния, определен с наредба, приета от съсловна организация на адвокатите като Висшия адвокатски съвет, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в размер по-нисък от минималния, трябва да се счита за ограничение на конкуренцията „с оглед на целта“ по смисъла на тази разпоредба. При наличието на такова ограничение не е възможно позоваване на легитимните цели, които се твърди, че посочената национална правна уредба преследва, за да не се приложи към разглежданото поведение установената в член 101, § 1 ДФЕС забрана на ограничаващите конкуренцията споразумения и практики.

3) Член 101, § 2 ДФЕС във връзка с член 4, § 3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, нарушава забраната по член 101, § 1 ДФЕС, националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба, включително когато предвидените в тази наредба минимални размери отразяват реалните пазарни цени на адвокатските услуги.

От т. 2 на посоченото решение на СЕС следва, че Наредба № 1/2004 г. в сегашния й вид – като акт на ВАдвС – страда от фатален недостатък и не може да бъде прилагана от съдилищата. Това, което се пропуска, обаче, е значението на т. 3 – от нея следва, че съдилищата не могат да ползват стойностите в същата наредба дори като „ориентир“, тя изобщо не може да бъде дори цитирана в съдебен акт.

Следователно при действието на посоченото решение на СЕС съдилищата ад хок по всяко дело и за всеки казус по свое усмотрение определят възнаграждението на особения представител по чл. 47 ГПК.

Новата законова уредба на минималните адвокатски хонорари и на възнаграждението на особените представители и охотата, с която съдилищата я прилагат

В ДВ, бр. 17/2026 г., е публикувана нова редакция на чл. 47 ГПК и нови текстове в ЗАдв.

При новата уредба не съдът, а съответният адвокатски съвет на адвокатската колегия по седалище на съда, определя освен конкретния адвокат, който да представлява по чл. 47 ГПК ответника, но и размера на възнаграждението му.

Конкретно, според чл. 47, ал. 6, изр. 2 ГПК размерът на възнаграждението за особен представител се определя при условията и по реда на чл. 36а от Закона за адвокатурата. В ал. 1 на чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2026 г.) е определено, че когато в закон е предвидено назначаване на особен представител, адвокатският съвет на адвокатската колегия в съдебния район по седалището на съответния съд, пред който е висящо делото, определя особен представител и размера на възнаграждението му при условията на чл. 36, ал. 3 и 4. В ал. 4 на чл. 36 ЗАдв. е предвидено издаването на нова Наредба, вече от министъра на правосъдието съвместно с ВАдвС.

Такава нова съвместна наредба – на министъра на правосъдието като централен конституционен орган на изпълнителната власт и на ВАдвС като представителен орган на адвокатурата г., която би премахнала противоречието на българската уредба с правото на ЕС, – засега – 3 май 2026 г. – няма обнародвана. Тя трябва да бъде приета в 6-месечен срок от обнародване на ЗИД ЗАдв.

Съдилищата по места обаче с охота и масово прилагат новата ал. 6 на чл. 47 ГПК и новият чл. 36а ЗАдв., като пращат на местните адвокатски колегии искания за определяне на особени представители и на възнаграждението им. Последните – органи на съсловна организация, предоставяща пазарни услуги – определят това възнаграждение по своя преценка (така § 21 ПЗР ЗАдв., ДВ, бр. 17/2026 г.), което положение според СЕС нарушава правото на ЕС.

Пита се: защо съдилищата постъпват така? От желание да се нарушава правото на ЕС и да се саботира прилагането на тълкуването на СЕС във вътрешното ни право?

Разпоредбата е влязла в сила, но нормата не се прилага

Всъщност тук има друг проблем – и той е преди всичко на непознаване на общата теория на правото. КРБ и ЗНА определят кога един закон влиза в сила. Ала с влизането в сила на разпоредба на закон законодателят невсякога изразява вола новата законова норма да започне да се прилага веднага. Често се случва действието на новата законова норма да се отложи до издаване на конкретизиращ или попълващ празнотите подзаконов нормативен акт. Тогава новият закон „е в сила“, но още „не е в действие“. Такъв е и настоящият случай.

Чл. 47, ал. 6 ГПК, нова ред., препраща към чл. 36а, ал. 1 ЗАдв., а тази разпоредба препраща към чл. 36, ал. 3 и 4 ЗАдв., в новите им редакции, които визират Наредба, издавана от министъра на правосъдието и ВАдвС. Новите разпоредби в чл. 47 ГПК и ЗАдв за адвокатските възнаграждения очакват приемането на така желаната съобразена с правото на ЕС Наредба, която трябва да се издаде в 6-месечен срок – така и § 21, ал. 1 ПЗР ЗАдв., ДВ, бр. 17/2026 г. В промеждутъка не можем да прилагаме действащата Наредба № 1/2024 г. – нито пряко, нито „по аналогия“, както препоръчва § 21, ал. 2 ПЗР ЗАдв., ДВ, бр. 17/2026 г. Защото тя противоречи на правото на ЕС, което има примат над вътрешното ни право. Противоречи на правото на ЕС и предоставянето правото на друг орган на адвокатурата – местните адвокатски съвети – да определят ad hoc – възнаграждението на адвокатите особени представител – отново по съображенията на Решение от 25.01.2024 г. по дело C‑438/22 на СЕС, Втори състав.

Прочее, до издаването на Наредбата по чл. 36, ал. 4 ЗАдв., ДВ, бр. 17/2026 г., съдилищата са тези, които са властни да определят конкретния размер на възнаграждението на особените представители по чл. 47 ГПК.