САС потвърди 8,5 г. затвор за 16 – годишeн ученик, пребил до смърт непозната жена в Перник

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Софийски аплелативен съд потвърди осъдителна присъда на Даниел Петров от Перник, който на 29 юли 2024 г. брутално преби непозната жена, починала по-късно в болница от уврежданията си.

Към момента на деянието Петров е на 16 години, а от видеоклип, разпрострален в социалните мрежи се видяна непонятна и жестокост към една самотна жената.

На първа инстанция ОС – Перник наложи за убийство по хулигански подбуди Даниел Петров лишаване от свобода за срок от 8 години и 6 месеца при първоначален строг режим. Той бе осъден да заплати на гражданските ищци общо от 250 000 лева за неимуществени вреди, причинени на близките от с деянието.

От съдебномедицинската експертиза се разбра, че на починалата Румяна Христова е причинена черепна травма, гръдна травма, тежко нараняване на сънната артерия и наранявания по лицето и тялото,охлузвания по лицето и тялото. Самата тя е била белязана от емоционална лабилност, висока тревожност и депресивни епизоди.

На 27 април т.г. тричленен състав на САС потвърди присъдата.

„Първоинстанционният съд е анализирал задълбочено доказателствата и

доказателствените средства, като прецизно е отграничил фактите, за чието

съществуване свидетелстват и обясненията на подсъдимия, и останалите

доказателства по делото, от онези, за които обясненията на подсъдимия не се

подкрепят от останалия приобщен по делото доказателствен материал“, е констатирано в мотивите на съда.

За едно счупено огледало

От решението на апелативните съдии се разбира, че след полунощ на 29.07.2024 г. 16-годишният Даниел заедно с приятеля си (Д. П) и още двама, се намирали в денонощен магазин в Перник, където за няколко часа изпили по около 2 литра бира на всеки.

Около 04:30 часа сутринта, в денонощния магазин влязла пострадалата Румяна Христова и поискала да си купи цигари, които продавачът А. И. й отказал, убеден че преди няколко дни тя му е счупила странично огледало на автомобила.

Пострадалата отрекла и се упътила към съседния денонощен магазан, “ без да разговаря с друго лице“.

Там закупила две кафета, след което седнала на една от масите пред магазина. Междувременно Даниел и приятелят му научили от продавача в първия магазин версията за счупеното огледало на автомобила му и двамата тръгнали след пострадалата, която заварли да пие кафе.

Подсъдимият Даниел покрил главата си с качулката на суичера си и без да е предизвикан нанесъл удар с дясната си ръка в главата на пострадалата, която се хванала с

две ръце за лицето. След това я хванал с две ръце и я съборил заедно със стола по гръб на земята, в следствие на което пострадалата ударила тялото и задната част на главата си в тротоарните плочки.

Жената останала легнала по гръб, а подсъдимия отново нанесъл удар в областта на главата с десния си крак, след което нанесъл серия от пет удара с дясната си ръка отново в областта на главата на пострадалата. Последвал още един удар с десния му крак в гърдите на Х., а когато тя се претърколила на десния си хълбок – още три удара със същия крак в областта на главата.

Смразяваща емпатия

От съдебното решение се разбира, че приятелят на Петров, свидетел на побоя, стоял и наблюдавал случващото се, без да се намесва и без да направи опит да предотврати унижоването на един човек пред очите му.

В този момент свидетелка по делото, видяла че пребиват жената, излязла навън. Успяла с виковете си да прогони биячите и сигнализирала на телефон 112, като и се опитала да окаже помощ пострадалата и помогнала да се изправи и да седне отново на стола.

На близо две страници в съдебното решение са описани бруталните вреди нанесени на пребитата жена, която била откарана в безсъзнание и след месец умира в МБАЛ

„Рахила Ангелова“ – Перник, къдто била откарана с линейка веднага след вандализма.

Според съдебната експертиза смъртта на пострадалата жена се дължи на двустранната тежката бронхопневмония, развила се в следствие на съчетана травма, водеща тежка шийна травма с увреждане на дясната вътрешна сънна артерия и развилите се от нея усложнения (тромбоза на дясната средна мозъчна артерия; обширна исхемия

на дясната голямомозъчна хемисфера задно слепоочно, теменно и тилно,

набиране на ликворна течност в теменната кухина /хигром/).

Мотивите на САС

На искането на защитата обвинението на Даниел Петров да бъде преквалифицирано в убийство по непредпазливост по чл.124 от Наказателния кодекс, САС посочва:

Правилно ОС Перник е приел, че в процесния случай квалификацията на деянието е по чл.116 от НК, а не по чл.124 от НК. Съгласно постоянната практика на върховната съдебна инстанция, когато смъртта е неминуема последица на тежък побой, деянието следва да се квалифицира като умишлено убийство, а не като непредпазливо, причинено чрез умишлена телесна повреда, като обстоятелството, че поради лекарска намеса животът на пострадалия е бил изкуствено удължен за известно време, не дава основание за противно решение (Решение № 380 от 11.VIII.1981 г. по н. д. № 379/81 г., ВК).

Съдът отброява единадесет на брой силни удари по жизненоважни части на тялото на пострадалата – главата, нанесени от подсъдимия, които безспорно представляват тежък побой, заключават съдиите.

Освен това, разграничението между съставите по чл.116 от НК и чл.124 от НК се прави на основата на умисъла на дееца при извършването на деянието, посочват те.

В първия случай деецът иска или допуска настъпването на смъртта на пострадалия, а във втория – иска или допуска причиняване повреда на здравето му.

За умисъла на дееца да извърши умишлено убийство или телесна повреда може да се съди само като се направи пълна преценка на средството, с което си е послужил, насоката и силата на ударите, разстоянието и положението от което са нанесени и върху каква част от тялото са били насочени (Решение № 63 от 28.Х.1988 г. по н. д. № 61/88 г., ОСНК), изтъква съдът.

В случая насоката на всички удари на подсъдимия е била към жизненоважни части от тялото на пострадалата – главата и областта на гърдите, като по-значимата част – десет от общо единадесетте удари, са били насочени към главата.

По делото е изяснено още, подсъдимият Петров е могъл да възприема свойството и значението на постъпките си, т.е. неговите знания и социален опит са били достатъчни, за да може да разбира, че нанесените от него удари по главата на пострадалата, биха могли да доведат до нейната смърт.

Вярно е, че с нанасянето на ударите основната цел, преследвана от подсъдимия, не е било умъртвяването на пострадалата, но той е допускал, че то може да настъпи като закономерен резултат от действията му, т.е. както и вярно е посочил първоинстанционният съд, подс. П. е осъществил деянието във форма на вината евентуален умисъл, приемат апелативните съдии.

Те отхвърлят доводите на защитата, че подсъдимият не е целял да покаже явно неуважение към обществото, а да въздаде справедливост за потенциално осъщественото от пострадалата увреждане на вещ на трето лице.

Напротив, отбелязва съдът, именно в демонстрирания стремеж за налагане на личните

разбирания за справедливост на подсъдимия Петров по отношение на спор между

пострадалата и трето лице, с който той не бил лично обвързан, той е изразил незачитане на установения в обществото ред за разрешаване на спорове от такъв характер.

В заключение съдът посочва, че: В настоящия случай хулиганският мотив като елемент от субективната страна на деянието убийство се е изразил в употреба на сила и незачитане на човешката личност (Решение № 124 от 30.III.1990 г. по н. д. № 112/90 г., I н. о.).

С тези и още доводи съдът потвърждава присъдата на ОС Перник, като запазва обезщетението за вреди на близките от 250 000 лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от обявяването му по реда на чл. 346 и сл. от НПК.