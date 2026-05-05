Здравка Калайджиева: Докато ВСС работеше без мандат, системата се напълни с роднини и зависимости

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Очевидно е прегрупирането в системата на съдебната власт и то не се отнася само до позицията на главния прокурор.

Това мнение изрази пред БНР Здравка Калайджиева, адвокат, правозащитник и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015).

Докато ВСС работеше без мандат, системата се напълни с роднини и зависимости от най-различен характер, заяви тя. По думите ѝ, този процес застрашава самата независимост на съдебната власт.

Мораториумът върху назначенията е спешно необходим, но едва ли е достатъчен, смята Калайджиева. Непрекъснато се пускат нови конкурси за съдийски шефове, за шефове в прокуратурата. Тече командироване, преместване в други отдели, изолация на колеги, обясни тя.

„30 години наблюдаваме липсата на съдебна реформа, имитацията на съдебна реформа и отчитането на уж съдебна реформа пред европейските институции. Недъзите на съществуващата система се проявиха достатъчно ясно за всички“, коментира Здравка Калайджиева в предаването „Преди всички“.

Повече от 30 години властите не посочиха целта на предприеманите уж промени в съдебната система, смята тя.

„Реалната реформа досега не се извършва съобразно някаква концепция. Общността на юристите няма единно мнение по този въпрос.“

Време е да се въведе отговорност за очевидно незаконосъобразни действия на прокуратурата, които засягат основни права на гражданите, подчерта Здравка Калайджиева.

„Българският данъкоплатец заплаща милиони годишно – обезщетения, присъдени от съдилищата във връзка с незаконосъобразни действия на прокуратурата. Тази отговорност не би следвало да се носи от данъкоплатеца на принципа „от вас нарушенията, от нас обезщетенията“. И това се отнася до всички държавни органи, които злоупотребяват с власт.“

Цялото интервю със Здравка Калайджиева слушайте ТУК.