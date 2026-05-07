АС – Велико Търново решава ще „поправи“ ли със задна дата незаконни разпореждания на бившия и.ф. главен прокурор

В Апелативен съд – Велико Търново за днес е насрочено дело по протест на Окръжна прокуратура – София срещу отказа на плевенския съдия Борислава Якимова да наложи задържане под стража на подсъдим заради нелегитимни действия по досъдебното производство, извършени от бившия вече и.ф. главен за прокурор Борислав Сарафов.

Събитието, за което ДеФакто писа, се разви по времето, когато Сарафов още не бе „дал съгласие“ да освободи поста на и.ф. главен прокурор и девет месеца след 21 юли 2025 г. негови искания и разпореждания като фактически главен прокурор предизвикаха дилеми и остри спорове за тяхната валидност.

Най-напред ВКС обяви, че след изтичането на законовия 6-месечен срок той е загубил легитимност като главен прокурор и не може да сезира съдилищата за възобновяване на дела. КС обяви, че не е противоконституционна ограничителната норма на чл. 173 ал.15 от ЗСВ, според която временно въпросният пост може да се заема за не повече 6 месеца.Но когато той изтече Сарафов отказа да изпълни закона, остана си в кабинета и се превърна в единствения вечен временен главен прокурор. Прокурорската колегия обяви, че решенията на върховни и конституционни съдии не я засягат и като се съобрази със съображенията на „един учен“, близък до предходните управляващи, отказа на служебния министър да опредил по закон нов и.ф. главен прокурор след 21 юли 2025 г.

Самият Сарафов се сети, че трябва да напусне кабинета на главния прокурор едва след като покровителите му загубиха изборите, Иван Демерждиев от „ПБ“ в прав текст му заяви, че времето за шикалкавене изтече, а Сарафов се прехвърли на директорския пост в НСлС и зам. главен прокурор – тоест заместник на доскоршната си заместничка.

В този правен безпорядък

на 21 април т.г. пленският съдия Борислава Якимова от ОС Плевен прие, че дело по което се иска задържане под стража на подсъдимя, страда от тежък и абсолютен процесуален порок, тъй като изземването на досъдебното производство по него от самия Борислав Сарафов и възлагането му на Окръжна прокуратурата – София и командироването на софийски прокурор (Детелина Йотова) за участие в съдебното заседаниев Плевен, е процесуално недопустимо. Защото извършените действия са на и.ф. главен прокурор e с изтекла процесуална легитимация.

Съдията, като преобладаващите апелативни съдища посочи, че след изтичане на 6-месечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт „не съществува действащ субект, който да притежава правомощията на главен прокурор. Отпадането на компетентността настъпва по силата на закона и води до невъзможност за валидно упражняване на съответните функции, включително чрез делегиране или упълномощаване“

„Bcяĸo дeйcтвиe, извъpшeнo cлeд 21.07.2025 oт лицe, ĸoeтo чepпи пpaвoмoщия oт тaĸъв изтoчниĸ, e лишeнo oт пpaвнo ocнoвaниe. B ĸoнĸpeтния cлyчaй дocъдeбнoтo пpoизвoдcтвo cтpaдa oт тeжъĸ и aбcoлютeн пpoцecyaлeн пopoĸ, ĸoйтo e пpeнeceн и в вътpeшнoвeдoмcтвeния aĸт, въз ocнoвa нa ĸoйтo пpoĸypop Йoтoвa oт OΠ Coфия e ĸoмaндиpoвaнa зa yчacтиe в cъдeбнoтo зaceдaниe. Toзи aĸт нe мoжe дa зaмecти липcaтa нa вaлиднa влacт нa opгaнa, oт ĸoйтo ce извeждa пpaвoтo нa пpoцecyaлнa инициaтивa. Πopaди тoвa cъдът пpиeмa, чe и иcĸaнeтo зa взeмaнe нa мяpĸa зa нeoтĸлoнeниe нe пpoизxoждa oт нaдлeжeн cyбeĸт и нe cъcтaвлявa вaлиднo ceзиpaнe“.

Протестът

срещу определението на съдия Якимова е отправен в последния ден от срока за оспорване пред Апелативен съд Велико Търново.

Рокадата на върха в ПРБ и новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, сами по себе си не могат да валидира със задна дата извършените от бившия й началник разпореждания по делото, а именно – преместване на прокурорската подсъдност по делото под наблюдение на Окръжна прокуратура София, упълномощаване на прокурор от ОП – София да иска задържане на подсъдимия.

Проблемът е, че според масовите произнасяния на върховни и апелативни съдии по конкретни дела, Сарафов е бил нелегитимен и не имала законно основания да извършва разполеждания по делото. Случаят е заварено положение след прегрупирането на върха в ПРБ и тази „нередовност“ не може да се санира със задна дата.

Онова, което боде очите

в случая е, че протестът срещу определението на съдия Якимова е „изчакал“ две седмици и делото се е „паднало “ на дежурен екип със съдия докладчик Корнелия Колева.

Тя е една от малцината апелативни съдии приемала вече Сарафов за легитимен и участвла във възобновяване на дела по негово искане – възобновявания масово отказвани от апелативните съдилища в страната.

Сам по себе си този факт е основание за отвод на съдия Колева от делото заради „формирано предварително отношение по въпроса“. Съдията не се е сетила за това, приела е искането и образувала делото, даже не изглежда съмнително как в подобни ситуации се решават дела.

Предстои да видим дали отново ще бъде санирано със задна дата едно беззаконие, което превърна интереси и лични зависимости в срам за правото. ( Я детето работи в прокуратурата, я в семейство някой има проблеми с нея и пр.).

Според някои съдии, независимо от процесуална нелегитимност на бившия главен прокурор, съдът може да се произнесе по искането за задъдържане, тъй като прокурорите, които са го поискали не са били длъжни да обсъждат дали е техният шеф е легитимен.

Но в случая, ако прокуратурата толкова се е интересувала от задържането под стража, защо не е протестирала определението на съда веднага в 3-дневния по закон срок , а е направила това в последния ден на 7-дневния определен от съдия Якимова.

Твърде нагласено изглежда разпореждането на Сарафов, който след като цялото разследване е извършено в Плевен, той е иззел прокуроския контрол от ОП- Плевен и го е възложил за надзор на Софийска прокуратура, а след това командирова софийски прокурори в Плевен. Законовото основание за поменената подсъдност намирсва да е заради личното отношение към доскорошния окръжен прокурор на града Владимир Николов, когото заедно с ПК Сарафов свали от поста.

И да – много е важно дали един шеф е легитимен, защото ако беше, можеше да му се вярва, че спазва безусловно закона, изяснява разпорежданията си, без да създава хаос по делата и после да се търсят „правилни“ съдии да санират беззаконието.

Рискът от злоупотреба с подсъдността не е илюзорен.

В решението на съдия Якимова от ОС -Плевен е цитирано решение № 26/17.06.2016 г. по н.д. № 1626/2015 г на второ наказателно отделение на ВКС с докладчик съдия Галина Захарова.

В него е посочено, че правомощията на главния прокурор да променя подсъдността са извънредни, не подлежат на какъвто и да е контрол, включително и съдебен, могат да се осъществяват по целесъобразност, упражняването им не е обвързано с конкретни законоустановени предпоставки.

„Възможността променената подсъдност по реда на чл. 195, ал. 4 от НПК да предопределя компетентността на съдебните органи крие риск от селективно приложение на правилата за подсъдността по отношение на различни граждани и в различни случаи по еднолично и неподлежащо на контрол решение на главния прокурор, което противоречи на принципа на предвидимостта и на изискването за законоустановеност на компетентността на органите, овластени с правомощия да разрешават и прилагат принудителни мерки“

С този и останалите аргументи окръжният съдия приема, че искането на прокурора от ОП София за задържане, е недопустимо, което предопределя недопустимост и на образуваното въз основа на същото съдебно производство и оставя без разглеждане исканото задържане.

Много неща могат да се кажат по казуса, но едно е сигурно – дилемите не биха същестувавали, ако Борислав Сарафов бе спазил закона, а Прокурорската колегия още на 21 юли м.г. бе опредила нов и.ф. главен прокурор.

Това незабравимо упорство потвърди изводите от решението на СЕС от 30 април м.г. , че в условия на изтекъл мандат, магистратите губят независимост. На българска почва с безценното бездействие на бившите управляващи, зависимостта се разви в безразборни услуги на властимащите (и не само) , напук на правото и почтеността.

След рокадата във ВКП, замря (дано временно) въпросът за отговорноста на онези, които просто отказаха да спазят закона, продължават да се радват на високо благополучие, а бившият и.ф. главен прокурор бе спасен на резервен началнически пост в Националното следствие.

Нетърпими екстри в една правова държава, ако някой още помни какво означаше това.