До 52-то НС: ССБ настоява за нов ВСС, който не е постоянно действащ, а на сегашния да се лимитира кадровата дейност

УС на Съюза на съдиите в България отправи обръщение до председателя на 52-то Народно събрание и до народните представители, в което изложи вижданията си за стъпките, които следва да бъдат предприети от върховния представителен орган на държавната власт, „за да започне процесът за преодоляване на кризата на върховенството на правото в страната ни и за възстановяване на доверието на българските граждани към съдебната власт“.

В обръщението е припомнено е, че без отговор е остнал призива до народните представители от 51-то Народно събрание за сформиране на комисия за изясняване на обстоятелствата за дейността на групите на Мартин Божанов „Нотариуса“ и Петьо Петров „Еврото“. От Съюза потвърждават позицията си, че само след изясняване на механизмите и средствата, чрез които се въздейства върху правосъдието е възможно да бъдат предприети необходимите законодателни разрешения, чрез които да се противодейства ефективно на тези явления и да се осигури реална възможност съдиите да упражняват функциите си напълно автономно, включително от вътрешни за системата влияния и по този начин да бъдат ефективен защитник на правата и свободите на гражданите, юридическите лица и държавата.

Поставен е въпросът за необходимите изменения на Закона за съдебната власт, за да бъдат гарантирани най-добрият подбор, прозрачността и честността на изборите на членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него.

„Потвърждаваме вече изразяваната позиция, че промяна, която би осигурила

действителна представителност на професионалното общност е запазването

на статута на действащи съдии на членовете на Съдийската колегия на ВСС по време на техния мандат“, посочват сочат от ССБ.

Съюзът на съдиите напомня, че необходимите законодателни изменения по отношение на процедурите за избор на нов състав на ВСС и на ИВСС следва да бъдат приети без излишно забавяне, за да бъде решена кризата, произтичаща от отдавна изтеклите мандати на членовете на тези два органа.

Считаме, че в голяма степен са изчерпани възможностите за правно регулиране на компетентността на ВСС при условията на изтекъл мандат, произтичащи от измененията на Закона за съдебната власт от м. януари 2025 г., тъй като в предвидения според тях шестмесечен срок не бяха започнати процедури за нов избор на членове на съвета.

Намираме за недостатъчно въведеното със същите изменения ограничение в компетентността на настоящия ВСС да избира титуляри на длъжностите председатели на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главен прокурор, пише в обръщението.

При условията на толкова продължително изтекъл мандат на неговите изборни членове и предвид демонстрираната от сегашния състав на ВСС невъзможност да осъществява възложените му функции по прозрачен и внушаващ доверие начин, е необходимо кадровите правомощия на този орган да бъдат значително лимитирани, казва УС на ССБ.

В този контекст се предлата решенията по текущите конкурси за повишаване и избор на административни ръководители да бъдат взети от следващия състав на Висшия съдебен съвет, в рамките на редовен мандат и в условията на неизчерпано доверие от страна на обществото и професионалното съсловие.

В обръщението си УС на ССБ изразява готовност активно да участва в обсъждането на предприетите от народните представители законодателни инициативи, насочени към утвърждаване на прозрачно, почтено и ефективно администриране на съдебната власт и повишаване на общественото доверие към нея.