Пленумът на ВСС обсъжда на закрито заседание предложението за отстраняване на Йордан Стоев

De Fakto 07.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 408 Прегледа

Започна заседание на  Пленума  на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което кадровиците ще обсъдят предложението  за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев поради уронване на престижа на съдебаната власт.

Като начало бе отхвърлено предложението  на Атанаска Дишева и самият Стоев заседанието да се проведе на публично,  т.е на включени монитори.

С 4 гласа „за“ и 12 против заседанието ще бъде проведено на закрито.Стоев не участва в гласуването.

Преди седмица стана ясно, че са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението за предсрочното прекратяване на мандата на Стоев бе направено  от  48 народни представители от 51-вото Народно събрание.  Поводът бе изтекъл аудиозапис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев.  В мотивите се посочва, че съществуват данни за нерегламентирани контакти на Стоев с политически фигури, с които е обсъждано отстраняването на бившия обвинител номер едно.

Според вносителите, съдържанието на записа уличава члена на ВСС в ролята на неформален посредник между политическия елит и прокуратурата. Твърди се, че той е давал съвети за подаване на оставка, предлагайки насреща гаранции и възможности за бъдещи кариерни постове, включително престижна дипломатическа позиция.

В мотивите към предложението е акцентирано, че публичното разкриване на подобни неформални договорки поставя под сериозно съмнение безпристрастността на члена на ВСС и минира доверието в независимостта на кадровите решения в системата. Допълнителен аргумент за отстраняването му е неподходящият и обиден тон в записания разговор. В него членове на прокурорската колегия са наречени с квалификацията „въшки“, което директно уронва престижа на цялата съдебна власт

