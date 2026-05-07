Пленумът на ВСС отказа да освободи дисциплинарно Йордан Стоев заради изтекла давност

След повече от три часа Пленумът на ВСС взе решение да не отстранява дисциплинарно Йордан Стоев – член на прокурорската колегия на ВСС, избран от квотата на Народното събрание.Тъй като по-рано мнозинството гласува заседанието да е тайно, дискусията и аргументите останаха също тайна.

Разбра се, че пленумът е мовирал решение си с изтекла давност.

Искането за освобождаването на Стоев е прецедент и до момента такава процедура за член на ВСС не е провеждана.

Предложението за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – отстраняване, бе инициирано от 48 народни представители – от „ПП – ДБ“, подкрепени от АПС и МЕЧ.