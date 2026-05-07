Румен Радев представи структура и състав на Министерски съвет пред Илияна Йотова

Кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация „Прогресивна България“ Румен Радев представи проект за структура и състав на Министерски съвет пред държавния глава Илияна Йотова.
Проектокабинетът се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри.
Министерствата са с едно по-малко, обяви номинираният за премиер. Иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. По думите на Радев това преструктуриране ще доведе до ускорен икономически растеж.
Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“, най-голямата парламентарна група в 51-ото Народно събрание.
Румен Радев директно върна на президента проектосъстав на правителството си. Илияна Йотова го посрещна с думите, че зад голямото доверие, оказано на ПБ на изборите, стои голяма отговорност.
“Статистиката сочи, че с Вас за 9 години сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство. За всичките тези години на политическа нестабилност, крехки коалиции и правителства с кратък срок на годност – българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза.
Не само сториха това, а с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институция, свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Това за нас е огромна отговорност, която приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност. За цялата ни демократична история няма друго толкова бързо съставено правителство веднага след изборите, защото носим това чувство на отговорност и знаем пред какво сме изправени. Огромни предизвикателства, които ще решаваме с българския парламент и с Вашето съдействие.
За прекратяване на тренда на растящите цени, възстановяване на справедливостта – избор на ВСС и Инспекторат към него. Бюджетът – да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той, както и да не загубим, доколкото може, оставащите плащания по ПВУ. Ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така че да гарантираме модерното развитие на страната, сигурността и благоденствието на развитието на българите”, каза Румен Радев.
Състав и структура на проектокабинета „Радев“:
Министър-председател – Румен Георгиев Радев
Заместник министър-председател и министър на финансите – Гълъб Спасов Донев;
Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;
Заместник министър-председател – Иво Христов Петков;
Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;
Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;
Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;
Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;
Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;
Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;
Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;
Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;
Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;
Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;
Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;
Министър на културата – Евтим Петров Милошев;
Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;
Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.