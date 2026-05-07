Последни новини
Home / Законът / Румен Радев представи структура и състав на Министерски съвет пред Илияна Йотова

Румен Радев представи структура и състав на Министерски съвет пред Илияна Йотова

De Fakto 07.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 148 Прегледа

Defakto.bg

Кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация „Прогресивна България“ Румен Радев представи проект за структура и състав на Министерски съвет пред държавния глава Илияна Йотова.

Проектокабинетът се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри.

Министерствата са с едно по-малко, обяви номинираният за премиер. Иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. По думите на Радев това преструктуриране ще доведе до ускорен икономически растеж.

Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“, най-голямата парламентарна група в 51-ото Народно събрание.

Румен Радев директно върна на президента проектосъстав на правителството си. Илияна Йотова го посрещна с думите, че зад голямото доверие, оказано на ПБ на изборите, стои голяма отговорност.

“Статистиката сочи, че с Вас за 9 години сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство. За всичките тези години на политическа нестабилност, крехки коалиции и правителства с кратък срок на годност – българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза.

Не само сториха това, а с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институция, свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Това за нас е огромна отговорност, която приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност. За цялата ни демократична история няма друго толкова бързо съставено правителство веднага след изборите, защото носим това чувство на отговорност и знаем пред какво сме изправени. Огромни предизвикателства, които ще решаваме с българския парламент и с Вашето съдействие.

За прекратяване на тренда на растящите цени, възстановяване на справедливостта – избор на ВСС и Инспекторат към него. Бюджетът – да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той, както и да не загубим, доколкото може, оставащите плащания по ПВУ. Ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така че да гарантираме модерното развитие на страната, сигурността и благоденствието на развитието на българите”, каза Румен Радев.

ПБ слива министерствата на икономиката, иноваци

Състав и структура на проектокабинета „Радев“:

Министър-председател – Румен Георгиев Радев

Заместник министър-председател и министър на финансите – Гълъб Спасов Донев;

Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;

Заместник министър-председател – Иво Христов Петков;

Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;

Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Петров Милошев;

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.

About De Fakto

Проверете също

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов се оттегли с впечатляващ отчет за свършена работа

За краткия мандат ръководният екип в Министерството на правосъдието, както и цялото правителство впрочем, следвахме …

Пленумът на ВСС отказа да освободи дисциплинарно Йордан Стоев заради изтекла давност

След повече от три часа Пленумът на ВСС взе решение да не отстранява дисциплинарно Йордан …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване