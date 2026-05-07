Румен Радев представи структура и състав на Министерски съвет пред Илияна Йотова

Кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация „Прогресивна България“ Румен Радев представи проект за структура и състав на Министерски съвет пред държавния глава Илияна Йотова.

Проектокабинетът се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри.

Министерствата са с едно по-малко, обяви номинираният за премиер. Иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. По думите на Радев това преструктуриране ще доведе до ускорен икономически растеж.

Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“, най-голямата парламентарна група в 51-ото Народно събрание.

Румен Радев директно върна на президента проектосъстав на правителството си. Илияна Йотова го посрещна с думите, че зад голямото доверие, оказано на ПБ на изборите, стои голяма отговорност.

“Статистиката сочи, че с Вас за 9 години сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство. За всичките тези години на политическа нестабилност, крехки коалиции и правителства с кратък срок на годност – българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза.

Не само сториха това, а с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институция, свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Това за нас е огромна отговорност, която приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност. За цялата ни демократична история няма друго толкова бързо съставено правителство веднага след изборите, защото носим това чувство на отговорност и знаем пред какво сме изправени. Огромни предизвикателства, които ще решаваме с българския парламент и с Вашето съдействие.

За прекратяване на тренда на растящите цени, възстановяване на справедливостта – избор на ВСС и Инспекторат към него. Бюджетът – да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той, както и да не загубим, доколкото може, оставащите плащания по ПВУ. Ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така че да гарантираме модерното развитие на страната, сигурността и благоденствието на развитието на българите”, каза Румен Радев.

