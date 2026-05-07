Служебният правосъден министър Андрей Янкулов се оттегли с впечатляващ отчет за свършена работа

За краткия мандат ръководният екип в Министерството на правосъдието, както и цялото правителство впрочем, следвахме стандарта на предвидимост, последователност и отчетност. Всяко наше важно управленско действие беше комуникирано публично и подробно аргументирано. Ежедневно бяхме пред медиите с даване на отговори на всички поставени въпроси, а не в режим на монолог.

Следвайки този стандарт до самия край, днес публикуваме детайлен отчет на свършен това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в профила си във фейсбук.

„Бързите и лесни имиджови победи в правосъдието са измамни, а полезността на всяко действие може да бъде мотивирано оспорена, най-малкото защото „където има двама юристи, има поне три мнения“. Конкретните резултати от стореното често идват късно и рядко могат да бъдат изцяло предвидени.

Така че никой в нашата позиция днес не би могъл да има претенциите, че е свършил нещо доказано добро. Можем да имаме претенциите обаче, че макар и без подкрепата на парламентарно мнозинство, а напротив – в условията на постоянни политически и институционални атаки от всякакви посоки, зададохме ключови теми в дневния ред на правосъдието, които не бяха лесни. И направихме много по тях, максимално използвайки законовите възможности за действие.

Като статута на вече бившия и.ф. главен прокурор, но по време, когато излъчилият го модел, чието разграждане трябва да предстои, не беше поставен в кръгова отбрана заради електорален крах, а доминираше тишината и предпазливостта. Видяхме и първите признаци на пропукване на Стената на мълчанието в прокуратурата.

Като необходимостта от активна и аргументирана професионална конфронтация с деградиралото управление на съдебната система, но в рамките на разумния междуинституционален диалог, а не с махленско поведение и циркаджийски номера.

Като начина на излъчване на кадрите ни във важните институции на правосъдната система на Европейския съюз, който се нуждае от коренна промяна на същото основание, на което и този за българското правосъдие. Така щото успелите кандидати да не бъдат предварително „познавани“ в медиите и да не гърмят години по-късно в ръцете на припознаващите порочните избори наши европейски партньори.

Положихме големи усилия и в скоростното изработване на важни проекти на нормативни актове, особено по Националния план за възстановяване и устойчивост, получаването на средствата по който придобива все по-голямо значение за финансите на държавата. Оставяме на следващото ръководство на министерството концептуални документи по редица съществени според нас въпроси, ако желаят да ги използват и развиват.

Благодаря на Андрей Гюров за голямото доверие с предложението да стана негов заместник и правосъден министър в този Министерски съвет, както и на всички министри за съвместната работа. Комуникацията ми с премиера беше изключително лесна. Когато се налагаше да се вземе трудно решение, естеството на което предполагаше възможни негативи за нас, от него чувах: „Това е правилното нещо, значи действаме“. Особено му благодаря за подкрепата и разбирането относно недопустимостта в правосъдието дори само на наратива с безправните силовашки изпълнения.

В заключение Янкулов благодаря на екипа си в политическия кабинет и служителите в министерството за компетентната и всеотдайна работа, и подкрепата им във всичко.