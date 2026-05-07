В парламента предстои избор на близо 50 позиции с изтекли мандати, сред тях – ВСС и инспектората

Временните комисии служат само за пиар

Съвсем скоро ще видите резултатите от битката с олигархията, каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той допълни, че Делян Пеевски е част от тази олигархия.

Повод за това стана отхвърленото и при прегласуването с 48 гласа „за“, 21 „против“ и 159 „въздържал се“ предложението на „Демократична България“ (ДБ) за включване в дневния ред на проект на решение за създаване на Временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски.

Не беше прието и предложението на ДПС за включване в програмата на проект на решение за създаване на анкетна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние на кръга „Капитал“, оглавяван от Иво Прокопиев. Искането за включване на точката в дневния ред подкрепиха 33 народни представители, трима бяха „против“ и 193 се въздържаха.

Депутатите отхвърлиха и предложението на „Възраждане“ за изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Анастасов и на директора на Областно пътно управление – Смолян Марин Кушев за кризисната ситуация с образувалото се свлачище на пътя Пампорово – Смолян.

Парламентът ще изслуша днес служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Това предвижда програмата на Народното събрание, която беше приета в началото на пленарното заседание.

Преди това депутатите ще разгледат проекторешение за освобождаване на Катя Панева от „Демократична България“ (ДБ) като секретар на Народното събрание и избиране на колегата ѝ Любен Иванов.

В дневния ред е и проект на решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.

В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол. Предвижда се също утре депутатите да обсъдят проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова прочете справка за органите с изтекли мандати, за които Народното събрание трябва да проведе избор. Това са 50 позиции в 14 държавни органа чакат да бъдат попълнени от Народното събрание.