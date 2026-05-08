Надежда Йорданова: Тревога буди избора на министър на правосъдието – без нито един ден публичен опит

De Fakto 08.05.2026 Законът, Избрано

От парламентарната трибуна  Надежда Йорданова от ДБ постави въпроса за избора на  министър на правосъдието в кабинета  „Радев“.

Факт е, че на фона на популярния, действен  и комуникативен служебен министър  Андрей Андрей Янкуров  плюс предстоящите сериозни промени в съдебната власт, поднесеното  име на малко известния  министър Николай Найденов,  предизвика  стъписване.

„Българският народ през декември измете предходната власт с едно настояване – да сме освободени от мафиотския захват и завладяваната държава да спре да бере плодовете на своите граждани“, изтъкна Йорданова.

Днес е време за отговори – как новото мнозинство ще разгради мрежата. На днешния ден, Вие г-н Радев, вие предпочетохте за министър на правосъдието юрист, който няма нито един ден публичен опит. Как вие, с какви законодателни изменения, ще гарантиране, че в ще влязат хора с опит и интегритет. Как ще се работи за по-независима съдебна система. Ще се прочистват ли гнилите ябълки”, попита от трибуната Надежда Йорданова от ДБ

Това оглушително мълчание чрез липсата на позиция на бъдещия министър, буди в нас тревога. Ние няма да подкрепим предложеното от Вас правителство, но ще бъдем в пленарна зала, за да дебатираме. Въпросът е в детайла – какви законови предложения ще предложите. Хората искат справедливост и наш общ дълг е да я дадем, а Ваша огромна отговорност е да не ги предадете”, завърши Йорданова.

В заключение Йорданова заяви, че правилно “ ПБ“ предлага промени  в Закона за съдебната власт преди избора на нов  ВСС и нов Инспекторат.

По рано Божидар Божанов (ДБ) отбеляза,   че партията  ще  участва в избора на Висш съдебен съвет, защото това е конституционното ни задължение и защото демонтирането на модела започва от там. Но изобщо не свършва там, каза той.

„Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за

нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладяни до съвършенство от модела  Пеевски-Борисов, но чакащи своя нов господар и брокер.

Ще подкрепяме всяка воля за ограничаване на публичните разходи и всяка друга трудна и закъсняла реформа.

Но и ще се противопоставяме на всеки опит за прегрупиране на олигархии и за договорки с  предишните властелини модела под фанфарите на внушителната изборна победа“, заяви  Божанов.

