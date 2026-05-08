Народното събрание гласува редовно правителство на „ПБ“ с премиер Румен Радев

Очаква се парламентът да гласува днес проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев, излъчен от „Прогресивна България“.

Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят – това са ГЕРБ, ДБ, ПП и „Възраждане“. Само от ДПС не са заявили позицията си.

Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение – предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства – с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко.

В дневния ред на народните представители са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси.

И двете ще са 24-членни, като ПБ ще има 13 свои представители, ГЕРБ-СДС – 4, ДПС, ДБ и ПП – по двама и „Възраждане“ – 1.

Имаме мнозинство в парламента, така че това няма да бъде проблем“. Това заяви лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев пред БТВ на въпрос дали очаква днес кабинетът да бъде подкрепен.

По думите му първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са „галопиращите цени“, инфлацията, рекордният дефицит, бюджетът, новия Висш съдебен съвет, Плана за възстановяване и устойчивост.

Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще се бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените.

„Има механизми, които ние ще използваме докрай“, заяви Румен Радев. Той заяви, че доходи и социални плащания няма да се режат.

На заседание на Министерския съвет ще се определят ресорите на вицепремиерите.

По думите му най-вероятно тегленето на външен дълг ще бъде неизбежно.