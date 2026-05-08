Проф. Янка Тянкова оглави Временна комисия по правни въпроси в парламента

Веднага след като одобри новото правителство, парламентът в делови порядък създаде временна комисия по правни въпроси. Тя бе оглавена от професор Янка Тянкова, преподавател в катедра „Частноправни науки“ на Великотърновския университет.

Временна правна комисия се състои от 24-ма народни представите 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от ДПС, двама – от „Демократична България“ (ДБ), двама – от „Продължаваме промяната“ (ПП), и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ влизат Янка Тянкова – председател, и членове – Силвия Христова, Олга Борисова, Мария Тодорова, Марио Смърков, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Димитър Здравков и Димитър Петров. Членове на комисията от ГЕРБ – СДС са Рая Назарян, Красимир Терзиев, Стефан Арсов и Христо Терзийски, от ДПС – Хамид Хамид и Калин Стоянов, от ДБ – Надежда Йорданова и Любен Иванов, от ПП – Велислав Величков и Стою Стоев, и от „Възраждане“ – Петър Петров.

Временната комисия ще работи до избирането на постоянна комисия по правни въпроси на 52-рото Народно събрание.

Депутатите сформираха и временната бюджетна комисия, начело на която застана Константин Проданов, който освен че има опит във финансовия сектор, има и политически, като бивш председател на партията АБВ на бившия президент Георги Първанов.

Солидната изборна победа на „Прогресивна България“ осигурява пълен контрол на партията във всички комисии.

След избора на комисиите, поради изчерпване на дневния ред председателят на Народното събрание Михаела Доцова закри днешното пленарно заседание и обяви, че следващото заседание е на 13 май.

* Биографична справка

Проф. Янка Тянкова е завършила Великотърновския университет, Юридически факултет, специалност „Право” през 1999 г.

Асистент в ЮФ (2000). Старши асистент (2005). Главен асистент (2009). Доцент (2014).

Професор (2020). Доктор по право (2009). Заместник декан на ЮФ на ВТУ (2018-2019) . Заместник ректор на ВТУ мандат 2019-2023.

Член на Академичния съвет на ВТУ – четири последователни мандата.

Участва в експертни съвети към Министерството на правосъдието.

Чела е лекции по: Търговско право, Търговска несъстоятелност, Застрахователно право, Медиация: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Юридически факултет ; ВСУ „Черноризец Храбър“, Юридически факултет (от 2012)

Има издадени научни книги: Несъстоятелност на лица-нетърговци, Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и Производство по стабилизация. Има множество студии и статии у нас и в чужбина.