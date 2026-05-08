Румен Радев пред НС: Още в понеделник ще внесем предложение за промяна в Закона за съдебната власт

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

„Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелия за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки.

Това каза в петък от парламентарната трибуна Румен Радев при представяне на проектокабинета пред депутатите.

Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в Закона за съдебната власт. Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов ВСС и Инспекторат, защото иначе ще получим повече от същото. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване на върховенството на правото и съдебна реформа. Поетапно ще внасяме нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени.

По отношение спасяването на ПВУ – тъй като сроковете са изключително кратки – ще използваме вече внесените законопроекти, но по някои положения имаме съображения и ще внасяме нашите нови предложения и съответни поправки.

Ще внесем и нашите предложения, които да спомогнат за укрепване и развитие на икономиката“, заяви Румен Радев от парламентарната трибуна.

„Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите предложения за законопроекти, но ние ще отчитаме градивния принос на опозицията“, изтъкна още той.

„Ще разчитаме на вашия опит и преценка, и на критика„, допълни Радев.

Той призова парламентът да се съсредоточи върху по-качествено, а не просто по-голямо по обем законодателство, като постави в центъра темите и проблемите, които са действително важни за българските граждани.

Преди това той благодаря на българските граждани, които „с вота си сложиха край на политическата криза“.

Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важния политически орган – Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно, посочи той.

Радев отбеляза, че за първи път от години е избран председател на НС бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази и занапред, очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали, заяви той.

Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа – галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка глобална енергийна криза и ескалиращи конфликти, каза Радев. По думите му, резултатът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.

Радев призова с общи усилия да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на парламента да съответства на този на българските граждани.