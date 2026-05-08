След като НС излъчи редовно правителство, в Гранитната зала на МС Андрей Гюров предаде властта на Румен Радев

De Fakto 08.05.2026

Новото 107  редовно правителство на страната вече е факт. Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател на страната със 124 гласа „за“. „Против“ гласуваха 70 народни представители, а 36 депутати се въздържаха.

С решението си парламентът даде мандат на „Прогресивна България“ да поеме управлението на страната.

Депутатите одобриха и структурата на проектокабинета, предложена от избрания за премиер Румен Радев.

Тя получи подкрепата на 124 народни представители, 70 гласуваха „против“, а 36 се въздържаха.

Съставът на новия Министерски съвет също беше приет от парламента. За него гласуваха 122 депутати, против бяха 70, а 36 се въздържаха.

Цифрата на депутатите от ПБ, подкрепили Радев и състава на кабинета е по-ниска, тъй като девет от тях са избрани вече за редовни министри.

След гласуването членовете на новоизбрания Министерски съвет, начело с премиера Румен Радев, положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

По-късно в Гранитната зала на Министерския съвет се проведе официална церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев.

Андрей Гюров поздрави Румен Радев за успеха на изборите, а Радев Гюров  – за честността на вота.

Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подробен анализ е подготвил и всеки министър за своя наследник. Радев ще получи тези доклади от всяко едно министерство.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Ние не сме тук по историческа случайност, влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите, защото отказаха да търпят арогантността.

Само за няколко месеца служебното правителство показа, че може да има гръбнак и честност.

Оставяме една изправна държава и едно изправено общество, с много очаквания.

Нашето време беше време на нормалност и почтеност. Нека това време да не свърши сега. Желая ви кураж и непримиримост.“

Румен Радев,  министър-председател на Република България:

„Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа за изборите, да осигурите приемственост, и за подробния доклад, който току-що ми предоставихте.

Вярвам, че нашето правителство е с един хоризонт – модерно развитие на България и гарантиране на гражданите, ясно ценности, демокрация и свобода.“

 

 

