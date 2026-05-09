ГДБОП залови изпращачи на фишинг съобщения за глоби от името на МВР и други институции

Служителите на дирекция “Киберпрестъпност” на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) установиха и арестуваха изпращачи на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., след множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи.

През последните дни стотици фалшиви съобщения през облачни услуги са разпратени от името на МВР към клиенти за това, че са нарушили правилата за движение по пътищата и дължат глоби за превишена скорост, като се призовават да отворят линк, през който с отстъпка да платят електронния фиш.

При проведеното разследване в условията на неотложност са открити и иззети компютърни конфигурации, мобилни устройства, флаш памети и различни видове карти на финансови институции, мобилни оператори и др.

При първоначалната проверка са установени множество доказателства за извършваната престъпна дейност – информация за нерегламентирано използване на лични и банкови данни, над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви, преводи на суми, фалшиви домейни, имитиращи страниците на официални институции и куриерски компании. Открити са и данни и за изготвяне и изпращане на смишинг съобщения за неполучени пратки от името на куриерски офиси. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект.

Предстоят подробни експертизи.

Двама мъже – на 30 и на 35 г., са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и област София за установяване на извършителите на престъпното деяние по чл. 212а от Наказателния кодекс – за въвеждане в заблуждение на лица чрез компютърна измама с цел набавяне на имотна облага, за което НК предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба до 6000 лева, се посочва в съобщението.

Предстоят полицейски действия за разкриването на други извършители и на цялостната измамна дейност, допълва БТА.