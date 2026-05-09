Крум Зарков, лидер на БСП: 9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест

De Fakto 09.05.2026

9-ти май е денят, в който човечеството изтръгна Европа от мрака на нацизма.

Затова без Деня на победата нямаше да е възможен Денят на Европа.

Не и на свободна Европа.

Тази победа беше платена с кръвта на милиони от антихитлеристката коалиция, водена от СССР, САЩ и Великобритания. Със саможертвата на войници, партизани, антифашисти, обикновени хора. С безбройните жертви на антифашистката съпротива, включително и в България.

Антифашизмът не е лозунг от миналото.

Антифашизмът е паметта за онези, които имаха смелостта да се изправят срещу злото, когато то маршируваше с униформи, знамена и омраза.

Когато е изглеждало непобедимо.

Това е паметта за хората, които отказаха да се преклонят пред страха и платиха за това с живота си.

Днес тази памет е под атака, кога по конюнктурни дребно-политически причини, кога – и това е по-опасно – за да създадат предпоставки за реабилитация на човеконенавистната идеология на нацистите.

Има обаче истини, които сме длъжни да защитим. От чуковете и багерите, рушащи паметници, но и от пропагандата на фашистките апологети.

И тази истина е, че Европа беше спасена от нацизма с цената на нечовешка саможертва.  27 милиона са само съветските граждани, загубили живота си в тази борба.

Антифашизмът е и трябва да остане моралният фундамент на следвоенна Европа.

Защото когато обществото започне да забравя ужаса на фашизма, той намира начин да се върне – чрез езика на омразата, чрез ненавистта към различните, и в крайна сметка, чрез насилието.

9-ти май е ден на победа, ден на памет, ден на съвест.

Поклон пред всички, които победиха хитлерофашизма и не позволиха Европа да остане в мрак.

Вечна памет за онези, които платиха нашата свобода с живота си.

Честит Ден на победата!

Честит Ден на Европа!

 

