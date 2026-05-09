Премиерът Радев: Георги Кандев? Разбира се, че остава главен секретар на МВР!

De Fakto 09.05.2026

Денят на победата отвори вратата към Деня на Европа

Днешният ден е преди всичко преклонение пред паметта на българските воини от Втората световна война, пред милионите жертви, които със смъртта си спряха нацизма в Европа“, заяви премиерът  Румен Радев  по време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред Паметника на Незнайния воин.

В чест на победата над нацизма пред президентството бе издигнато знамето на Европейския съюз. Държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на Националната гвардейска част.

По думите на  Радев честваме 9 май не  само заради всички жертви в най-кръвопролитния конфликт на 20-и век, а и защото той отвори пътя за отказ от употребата на сила на стария континент. „Той беляза живота на поколения“, коментира премиерът.

„Денят на победата отвори вратата към Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави“, изтъкна той.

Георги Кандев

 Георги Кандев остава гл. секретар 

За главния секретар на МВР Георги Кандев, премиерът коментира:

Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот.

Но както казах вчера – аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотребите и всички закононарушения, разбира се и престъпността, която мъчи всички български граждани. Така че там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа и кураж, защото ни предстои много тежка битка„.

Пред журналисти той коментира и  новоназначения заместник-председател на ДАНС Станчо Станев от правителството:

„Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателя на ДАНС, така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев.

Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС.   Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС и то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр“.

Радев каза, че е проучил въпроса относно отнетия достъп до класифицирана информация на Станчо Станев. „Всичко това е било възстановено от съда и той е бил възстановен на работа в Националната служба за охрана и то на висока длъжност“, допълни той.

„Системата“

Премиерът заяви, че се очакват много скрити разходи в бюджета и висок дефицит, който ще се потвърди от проверките на министрите му.

„Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени извършени до момента дейности и поети ангажименти, защото, повярвайте ми, няма как да се направи обективна преценка на състоянието на финансите в държавата и оттам да се състави реален структуриран бюджет. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности, смешни даже, но това ще го кажат министрите, за които са платени огромни суми – започват да излизат фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства, и това не е един договор – това е системата“.

За международната  обстановка и ролята на ЕС

Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украйна и Близкия изток, Европейският съюз има „огромно задължение да спре кръвопролитията“. Според него съюзът трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация в сблъсъка между Русия и Украйна.

 

