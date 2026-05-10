Адв. Екимджиев: Ако не бъде приет еднократен закон за реподбор на джуджета в съдебната система, реформата е обречена

За жалбата на европрокурора Теодора Георгиева до Европейския съд по правата на човека и лъжите на Сарафов

Сарафов злонамерено е предоставил пред Лаура Кьовиши злепоставвяща информация за българския европпрокурор Теодороа Георгева през април миналата година, когато още не е имало образувано досъдебно производство срещу нея. Нещо повече по същото време е е прекратено досъдебното производство по „Осемте джуджета“ с мотива , че няма доказатества Петьо Еврото да е подкупвал магистрати. Така се стигна до откровения абсруд – според българската прокуратура Петьо Еврото не е давал подкупи, а Теодора Георгивеа редовно да е получавала пари от него, за да изпълнява поръчките му.

Така адв. Михаил Екимджиев обясни в предаването на Сашо Диков какво е наложило изпращането на жалба на Теодора Георгиева до ЕСПЧ.

„Това поредно безобразие ни даде основание да сезираме ЕСПЧ защото има много сериозен риск служителети в европейските институции, включително и в европейската прокуратура, които извършват вътрешно дисципинарно и административно разследване на Теодора Георгиева, да не могат да си представят, че и.ф. главен прокурор и няколко бандити около него, произвеждат фалшиви документи“, каза Екимджиев .

Това за средностатистическия европеец на запад от Прага и Будапеща, е наистна немислимо и невъобразимо и затова излагайки подробно българския извратен юридически и политически контекст за културата на прокуратурата да лъже, злоупотребява и фалшифицира данни зад щита на своята институционална недосегаемост, в жалбата до Страсбург това бе разяснено през примери за Гешев, Сарафов и връзките им с Делян Пеевски.

Опитваме се отрезвим прокурорите в Европейската прокуратура, за да приложат един обективен подход спрямо Георгиева.

Най-общо адовокатът очерта, че заради нежелание на останалите български делегерани прокурорир да разследват Чирен и Варненското пристанище, Георгиева сама и през главата на Лаура Кьовеши е започнала тези разследвания.

„Но това са дребни административни нарушения в сравнеие с това, в което Сарафов и неговото обкъжение се опитват да я обвинят, каза Екимджиев .

Най сериозното обвинение срещу Георгиева е това, че тя като ръководител на българската секция на Европейската прокуратура по принцип би могла да извършва конкретни процесуални действия, като например разпита на Владимир Малинов, само с предварително разрешение на Лаура Кьовеши, иначе това се върши от останалите делегирани прокурори.

Но останалите български прокурори, които не са попаднали в Европейската прокуратура случайно, а след надлежен кастинг от Гешев, от Сарафов, от Пеевски, работят с изключителен професионален план и ентусиазъм, когато трябва да разкостят някой земеделски производител, който е засял например половин декар люцерна, използвайки евросубсидии. Но когато трябва да се направи едно истинско разследване на афери като Чирен и като Варненското пристанище, в което са замесени корпулентни фигури от българската официална власт и от подземието, с което официалната ни власт е страстнала, такъв ентусиазъм няма.

Затова, виждайки неохотата и нежеланието, сблъсквайки с бойкота на българските полицаи, тя решава сама да разпита директорът на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов и това е отчетано от нейните началници в Люксембург като служебно нарушение.

Именно, когато Малинов е трябвало да дойде на разпит, той се разболява и започва излъчването на нейните срещи с Петьо Еврото.

Свикнахме високопоставени прокурори да ни лъжат

На въпрос как да си обясним откъм нормалния разсъдък, че един главен прокурор може да си измисля и да лъже за такива сериозни неща като корупция на българския европрокурор, Екимджев каза:

„Ние някакси поне сме свикнали с това, спомняме си как ни излагаха с аферата КТБ, спомняме си след това пиратката, която беше наречена бомба срещу Гешев и семейството му, обещанеот на Сарафов, ще прочисти прокуратурата от джуджетата, които почти умъртвиха Явор Златанов и разграбиха имуществото неговото на баща му на фирмата.

Нищо от това не се случва, ние просто сме свикнали и сме обръгнали с това високопоставени прокурори да лъжат, да мамят, да фалшифицират, да съставят документи с невероятно съдържание, визирам протоколи и прокурорски постановления. Но това е непонятно на Запад и това много активно се злоупотребява от нашата прокуратура….“

Очакванията след оставката на Сарафов

Запитан дали след оставката на Борислав Сарафов вижда по-голям шанс за промени в съдебната власт и евентуално разследване на Сарафов, Екимджиев изтъкна, че няма причина за такъв оптимизъм:

За съжаление не. Все по-категорични стават сигналите на новата власт за това, че в съдебната система нищо съществено няма да се случи. Пореден сигнал е назначаването на абсолютно непознатия Николай Найденов за министър на правосъдието, човек, който няма нито едно публично изказване, нито една критика срещу дефектите на съдебната система и чието кариерно развитие е минавало в такива ретроградни институции като КПКОНПИ по времето, когато и на едното и на другото място фактически доминираше корпулентната фигура на Сотир Цацаров.

Адв. Екимджиев подозира, че

истинският министър на правосъдието ще бъде Иван Демерджиев.

Допускам и една особена пловдивска връзка, защото Цацаров беше тясно свързан с Георги Гергов, а не е тайна, че Гергов има сериозни контакти и с хора на Румен Радев.

Според него “ голямата картина изглежда следния начин“ : Радев е военен, знае, че му предстоят тежки кризи, икономически, енергийни, непопулярни мерки, рязане на бюджета от публичния сектор, съкращения..

Вместо да отваря нови фронтове, тръгвайки срещу тези наемници, защото хората на Пеевски и Борисов в съдебната система са нещо като Вагнер – добре обучени, добре платени наемници, той е вероятно да концентрира усилията си в икономиката, в отбраната, в овладяването на цените.

На този етап промените в съдебната система изглеждат вече абортирани, особено след избора на този нов никому неизвестен министcр на правосъдието.

Новият ВСС не би могъл да уволни джуджетата в прокуратурата

Не, не бих станал член на този съвет, защото виждам, че тази битка вече е обречена. Никой не говори за необходимостта от проветряване, от реподбор преди избора на нов ВСС и на нов инспекторат..

Това означава, че този нов ВСС съвет оттук насетне, след като дай Боже бъде избран, макар че и това ще бъде трудно заради професионалните квоти, той първо ще започне да избира административни ръководители и да се занимава с кариерно израстване на магистратите.

Той обаче не би могъл да накаже, да уволни джуджетата, престъпниците от прокуратурата, хора като Сарафов, хора като Емилия Русинова, като Франтишек, които бяха замесени в най-дълнопробните, най-жестоките криминални истории.

Защото давността за дисциплинарни нарушения, с които се занимава ВСС, вече е изтекла и демоверсия за това беше направена с отхвърлянето на искането за уволнението на Йордан Стоев, член на ВСС, заради онази позорна среща с Гешев, на която Стоев му предаваше послания от Бойко Борисов му обещаваше сигурност.

По този крещящ, позорящ цялата съдебна система казус, любимите „въшки“ от ВСС приеха, че давността е изтекла и за това нищо няма да се случи с на Йордан Стоев, отбеляза Екимджиев.

Същото ще се случи ако бъде избран нов ВСС и нов инспекторат, ако още сега не бъдат спрени назначенията и анолирани досегашните, извършени от ВСС с изтекал мандат и ако не бъде приет еднократен закон за реподбор в съдебната система.

Целият разговор тук