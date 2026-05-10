Последни новини
Home / Законът / Адв. Екимджиев: Ако не бъде приет еднократен  закон за реподбор на джуджета в съдебната система, реформата е обречена

Адв. Екимджиев: Ако не бъде приет еднократен  закон за реподбор на джуджета в съдебната система, реформата е обречена

De Fakto 10.05.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 234 Прегледа

Defakto.bg

 За жалбата на европрокурора Теодора Георгиева до Европейския съд по правата на човека и лъжите на Сарафов

 

Сарафов злонамерено е предоставил пред Лаура Кьовиши злепоставвяща информация за българския европпрокурор Теодороа Георгева през април миналата година, когато още не е имало образувано досъдебно производство срещу нея.  Нещо повече по същото време е е прекратено досъдебното производство по „Осемте джуджета“ с мотива , че няма доказатества Петьо Еврото да е подкупвал магистрати. Така се  стигна до откровения абсруд –  според българската прокуратура Петьо Еврото  не е давал подкупи,  а Теодора Георгивеа редовно  да е получавала пари от него, за да изпълнява поръчките му.

Така  адв.  Михаил Екимджиев обясни в предаването на Сашо Диков какво е  наложило изпращането на  жалба на Теодора Георгиева до ЕСПЧ.

„Това поредно безобразие ни даде основание да сезираме  ЕСПЧ защото има много сериозен риск  служителети  в европейските институции, включително и в европейската прокуратура, които  извършват вътрешно дисципинарно и административно разследване на  Теодора Георгиева, да не могат да си представят, че и.ф. главен прокурор  и няколко бандити около него, произвеждат фалшиви документи“, каза Екимджиев .

Това за средностатистическия европеец на запад от Прага и Будапеща,  е наистна немислимо и невъобразимо и затова излагайки подробно българския извратен юридически и политически контекст за културата на прокуратурата да лъже, злоупотребява  и фалшифицира  данни зад щита на своята институционална недосегаемост, в жалбата до Страсбург това бе разяснено през примери за Гешев, Сарафов и връзките им с Делян Пеевски.

Опитваме се  отрезвим прокурорите в Европейската прокуратура, за да приложат  един обективен подход спрямо Георгиева.

Най-общо адовокатът очерта, че   заради  нежелание на останалите български делегерани прокурорир да разследват  Чирен и Варненското пристанище, Георгиева  сама и през главата на Лаура Кьовеши е започнала тези разследвания.

Но това са дребни административни нарушения в сравнеие с това, в което  Сарафов и неговото обкъжение се опитват да я обвинят,  каза Екимджиев .

Най сериозното обвинение срещу Георгиева е  това, че тя като ръководител на българската секция на Европейската прокуратура по принцип би могла да извършва конкретни процесуални действия, като например разпита на Владимир Малинов, само с предварително разрешение на Лаура Кьовеши, иначе това се върши от останалите делегирани прокурори.

Но останалите български прокурори, които не са попаднали в Европейската прокуратура случайно, а след надлежен кастинг от Гешев, от Сарафов, от Пеевски, работят с изключителен професионален план и ентусиазъм, когато трябва да разкостят някой земеделски производител, който е засял например половин декар люцерна,  използвайки евросубсидии.  Но когато  трябва да се направи едно истинско разследване на афери като Чирен и като Варненското  пристанище, в което са замесени корпулентни фигури от българската официална власт и от подземието, с което официалната ни власт е страстнала, такъв  ентусиазъм няма.

Затова, виждайки неохотата и нежеланието, сблъсквайки с бойкота на българските полицаи, тя решава сама да разпита директорът на „Булгартрансгаз“ Владимир  Малинов и това е отчетано от нейните началници в Люксембург като служебно нарушение.

Именно, когато Малинов е трябвало да дойде на разпит, той се разболява и започва излъчването на нейните срещи с  Петьо  Еврото.

Свикнахме високопоставени прокурори да ни лъжат

На въпрос как да си обясним откъм нормалния разсъдък, че един главен прокурор може да си измисля и да лъже за такива сериозни неща като корупция на българския европрокурор, Екимджев каза:

„Ние някакси поне сме свикнали с това, спомняме си как ни излагаха с аферата КТБ, спомняме си след това пиратката, която беше наречена бомба срещу Гешев и семейството му, обещанеот на Сарафов, ще прочисти прокуратурата от джуджетата, които почти умъртвиха Явор Златанов и разграбиха имуществото неговото на баща му на фирмата.

Нищо от това не се случва, ние просто сме свикнали и сме обръгнали с това високопоставени прокурори да лъжат, да мамят, да фалшифицират, да съставят документи с невероятно съдържание, визирам протоколи и прокурорски постановления. Но това е непонятно на Запад и това много активно се злоупотребява от нашата прокуратура….“

 Очакванията след  оставката на Сарафов 

Запитан дали след оставката на Борислав Сарафов  вижда по-голям шанс за промени в съдебната власт и евентуално разследване на  Сарафов, Екимджиев изтъкна, че няма причина за такъв оптимизъм:

За съжаление не. Все по-категорични стават сигналите на новата власт  за това, че в съдебната система нищо съществено няма да се случи. Пореден сигнал е назначаването на абсолютно непознатия Николай Найденов за министър на правосъдието, човек, който няма нито едно публично изказване, нито една критика срещу дефектите на съдебната система и чието кариерно развитие е минавало в такива ретроградни институции като  КПКОНПИ по времето, когато и на едното и на другото място фактически доминираше корпулентната фигура на Сотир Цацаров. 

Адв. Екимджиев подозира, че

истинският министър на правосъдието ще бъде Иван Демерджиев.

Допускам и една особена пловдивска връзка, защото Цацаров  беше тясно свързан с Георги Гергов, а не е тайна, че Гергов има сериозни контакти и с хора на Румен Радев.

Според него  “ голямата картина изглежда следния начин“ :  Радев е военен, знае, че му предстоят тежки кризи, икономически, енергийни,  непопулярни мерки,  рязане на бюджета от публичния сектор, съкращения..

Вместо да  отваря нови фронтове, тръгвайки  срещу тези наемници, защото хората на Пеевски  и Борисов в съдебната система  са нещо като Вагнер –  добре обучени, добре платени наемници,  той е вероятно да  концентрира усилията си в икономиката, в отбраната, в овладяването на цените.

На този етап промените в съдебната система изглеждат вече абортирани, особено след избора на този нов никому неизвестен министcр на правосъдието.

Новият ВСС не би могъл да уволни джуджетата в прокуратурата 

Не, не бих станал член на този съвет, защото виждам, че тази битка вече е обречена. Никой не говори за необходимостта от проветряване, от реподбор преди избора на нов ВСС и на нов инспекторат..

Това означава, че този нов ВСС съвет оттук насетне,  след като дай Боже бъде избран, макар че и това ще бъде трудно заради професионалните квоти,  той първо ще започне да избира административни ръководители и да се занимава с кариерно израстване на магистратите.

Той обаче не би могъл да накаже, да уволни джуджетата, престъпниците от прокуратурата, хора като Сарафов, хора като Емилия Русинова, като Франтишек, които бяха замесени в най-дълнопробните, най-жестоките криминални истории.

Защото давността за дисциплинарни нарушения, с които се занимава ВСС, вече е изтекла и демоверсия за това беше направена с отхвърлянето на искането за уволнението на Йордан Стоев, член на ВСС, заради онази позорна среща с Гешев, на която  Стоев му предаваше послания от Бойко Борисов  му обещаваше сигурност.

По този крещящ, позорящ цялата съдебна система казус, любимите „въшки“ от ВСС  приеха, че давността е изтекла и за това нищо няма да се случи с на Йордан Стоев, отбеляза Екимджиев.

Същото  ще се случи ако бъде избран нов ВСС и нов инспекторат, ако още сега не бъдат  спрени назначенията и анолирани досегашните, извършени от ВСС с изтекал мандат и ако не бъде приет еднократен  закон за реподбор в съдебната система.

Целият разговор тук 

 

About De Fakto

Проверете също

Петър Витанов: Съдебният закон не трябва да допуска феномени като Чолаков, Сарафов и Гешев в съдебната власт

Битката с олигархията няма да се води с анкетни комисии Свалянето на цените, промените в …

ГДБОП залови изпращачи на фишинг съобщения за глоби от името на МВР и други институции

Служителите на дирекция “Киберпрестъпност” на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) установиха и арестуваха …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване