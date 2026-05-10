Добре е да се понижи тона на политическите нападки, защото е контрапродуктивен на диалога, който трябва да се води за нов ВСС Следващите месеци ще покажат има ли истинско прегрупиране в съдебната власт, заяви бившият служебен министър на правосъдието

Предадох Министерство на правосъдието с доста придвижени инициативи за краткия срок, в който бях на този пост. Дори има неща, които моят наследник на поста би могъл да използва, ако желае.

Това заяви в предаването „На Фокус” бившият вицепремиер и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Трудно е да се каже дали се решават проблеми, особено в такава позиция като министър на правосъдието. По-скоро се поставят важни теми на дневен ред и се повдигат въпроси пред съдебната система, когато става дума за нея. В тази връзка бяха придвижени редица неща, някои от които остават за решаване. Например предложенията за образуване на дисциплинарни производства, които направихме – по тях сега предстои произнасяне от съответните Съдийска и Прокурорска колегия дали ще бъдат образувани такива производства“, подчерта той.

Н а въпрос познава ли новия правосъден министър, Янкулов отговори, че се е запознал с него при предаването на властта в петък в министерството.

Запознах се с неговата бография, която стана публична, каза доскорошният министър.

„В интерес на истината, от разговора, който проведох с него ( Николай Найденов б. р. ), един доста дълъг разговор, мога да кажа, че съм с опитмичистично настроен, ако той реализира нещата, за които говорихме.

Мисля, че могат и положителни неща да излязат от мандата, при тази голяма отговорноскт, която се поема от политическата сила, която го е излъчила“.

Янкулов изрази надежда, че Съдийската и Прокурорската колегия ще дадат положително становище по предложенията за дисципилнарин прозводства на Сарафов, Русинова и съдия Василев, защото има сериозни аргументи в съответните предложения.

„Надявам се да има резултат, включително по отношение на господин Сарафов и госпожа Русинова. Аргументите са изключително силни, особено за Прокурорската колегия. Същото важи и за предложението ни в Съдийската колегия за съдия Василев“, подчерта той.

По отношение на казуса „Сарафов“ Янкулов беше категоричен, че „не е имало битка със Сарафов“ :

„Още от първия ден беше необходимо да се постави въпросът за легитимното изпълнение на функциите главен прокурор, тъй като правната система беше в сериозна криза. Въпреки закона, който ограничаваше възможността той да изпълнява тези функции след 21 юли, това продължи. Затова внесох предложение до Висшия съдебен съвет, който считам за компетентния орган да се произнесе“, обясни той.

За подадената оставка от страна на Борислав Сарафов бившият правосъден министър заяви: „Не знам какви са били мотивите му, той не ги обяви публично. Но времето съвпадна с резултата от изборите„, коментира той.

Не само в правосъдието има едно напасване спрямо политическите промени. „Свирят гуми на завоите“ –находчиво Янкулов се съгласи с констатацията на водещата за резките промени в политиката и на някои медии.

Да се понижи тона на политическите нападки

Заради конституционното мнозиинство от 160 депутати, което се изисква за избор на нов ВСС, Янкулов изтъкна, че е необходимо понижаване на тона и политическите нападки, защото са контрапродуктивни на резултата, който очаква обществото.

На въпрос „ПП- ДБ“ ли визира, той отговори: Всички, които заявяваха в кампанията, че ще правят промяна в правосъдиеот и ще разграждат модела – „Прогресивна България“ и „ПП ДБ“. Те имат математически това мнозинство, но напрежението и искрите които прехвърчат, не би помогнало на бъдещия диалог“.

Що се отнася до това възможно ли е прегрупиране в съдебната система Янкулов посочи, че това ще стане ясно в следващите месеци.

„Новото мнозинство заявява промени в Закона за съдебната власт и начина на избор на Висшия съдебен съвет, което е важна стъпка. Но ключовото е дали има политическа воля тези промени да бъдат реални, а не формални“, заяви той.

Запитан защо е спрял няколко процедури, включително за европейски прокурори и назначения в Хага, Янкулов обясни:

„Защото начинът, по който се провеждат тези назначения, е непрозрачен и проблемен. Същият модел на порочност, който виждаме вътрешно, се пренася и в европейските назначения. Има комисии с изтекли мандати и съмнителна процедура, както и липса на яснота как са избрани конкретни кандидати“.