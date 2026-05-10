Петър Витанов: Съдебният закон не трябва да допуска феномени като Чолаков, Сарафов и Гешев в съдебната власт

Битката с олигархията няма да се води с анкетни комисии

Свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на „Прогресивна България”.

Това заяви в ефира на предаването „Събуди се” председателят на групата Петър Витанов.

Съдебна реформа не е еднократен акт

Паралелно с икономическите мерки, започва и работа по Закона за съдебната власт, като фокусът е избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат, заяви Витанов.

Предстои да се изработи цялостна концепция за съдебна раформа, която не е еднократен акт, но сега струва ми се най-належащ е изборът на нов ВСС , каза той.

Витанов критикува предишните реформи, довели до „феномени в съдебната власт като Чолаков, (бивш председател на ВАС) Сарафов ( бивш и.ф. главен прокурор) и Гешев, бивш главен прокурор) ”.

За да се избегнат подобни фигури в бъдеще, ще бъдат въведени строги и обективни критерии за измерване на нравствените качества на кандидатите и ръководителиет в съдебната власт.

Сега има формално биографична справка и стаж, но нравствените критерии, които се прилагат са нещо много неясно. В проектозакона за съдебната власт са заложени обективни критерии, които досега не са използвани, заяви Витанов.

Той бе категоричен, че трябва да бъда ограничени правомощията на ВСС да взима кадрови решения при изтеклия му мандат.

За избора на нов ВСС ще са нужни 160 гласа, което изисква подкрепа от други партии, но Витанов предупреди, че няма да допуснат „извиване на ръце”.

За комисията „Пеевски“

Той коментира критиките към кабинета и отхвърлянето на предложението за създаване на комисия за проверка на имуществото и доходите на Делян Пеевски. Витанов категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му парламентът не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда.

„В нашата парламентарна група има 47 юристи. Ние наистина не можем да ги тласнем към поредните безсмислени политически дебати. Почти всички анкетни комисии са приключвали с крах. Истинската работа срещу олигархичния модел трябва да се решава по законов начин, а не чрез комисии, които дават възможност на някои хора само да крякат, без реален резултат”, заяви Витанов.

Витанов подчерта, че реални действия срещу олигархията ще има и те ще дойдат от изпълнителната власт.

Една от първите стъпки ще бъде свързана с държавната охрана.

„Според мен свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, а по-скоро от изпълнителната власт. И аз очаквам там да има резултат категорично”, допълни той.

Скрити дефицити и дупка в бюджета

Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на „Прогресивна България“, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%.

„Има едни фактури по чекмеджетата, скрити дефицити, неразплатени средства, които общини и фирми очакват. За една година имаме 6% увеличение на външния дълг – от 24% на над 30% от БВП. Влезли сме в дългова спирала и теглим средства не за инвестиции, а за покриване на текущо потребление. На това трябва да се сложи край”, предупреди председателят на парламентарната група. Предстои задълбочен анализ по министерства и спиране на изтичането на средства чрез „аутсорснати” договори към външни фирми.

Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големите търговски вериги заради „неуместно високите надценки без аналог в Западна Европа”, като акцентът първоначално ще падне върху пазарните механизми, преди да се стига до налагане на тавани.

Кабинетът и сянката на ИТН

Попитан за назначенията на кадри, свързани с „Има такъв народ”, в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Абровски, определяйки ги като експерти в своите области.

Той отхвърли спекулациите, че назначенията са реверанс към ИТН. „ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Те бяха едни от хората, които участваха в девалвирането на българския политически живот”, категоричен бе той.

Относно паралелите между Румен Радев и Виктор Орбан, Витанов заяви, че подобно сравнение е неточно. Според него по-уместен е паралелът между Радев и Петер Мадяр, тъй като и двамата „търсят коренна промяна в управлението на своите държави”.

10-годишното споразумение с Украйна, което беше подписано от служебното правителство на Андрей Гюров, няма нужда от ратификация.

Предвид неговата специфика, защото не е международен договор и не е широко обвързващо, заяви председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

„Това е Меморандум за намерения. Трудно може да се направи нещо по него“, уточни той . Витанов.

Целия разговор тук