Адв. Александър Кашъмов : Казусът колко струва охраната на Пеевски е пред съдебен финал

Въпросът е зададен през декември по Закона за достъп до обществена информация.

„Съдебният казус е вече към финал. Господин Стойчев е поискал информация в четири точки, която се отнася до разходите за заплати, бонуси, командировки, за извънреден труд на служителите на Националната служба за охрана, които охраняват господин Пеевски, разходите за пътувания на този народен представител с автомобили на НСО, изминатите километри и разходите по възлагане на охрана на външни охранители, ако има такива.

Отговорът на тези ясни въпроси е, че тази информация е класифицирана. Ние оспорваме това, защото в закона не е предвидено друг вид бюджетни разходи, освен свързани със специални цели на отбраната, да бъдат класифицирани като държавна тайна. Очаква се решение на Административен съд – Добрич.

Ако съдът реши в полза на господин Стойчев, той ще получи информацията, която народните представители свободно и съзнателно се отказаха да научат от името на хората, които са ги пратили там.

Възниква сериозният за обществото въпрос дали под привидния параван на закриването на КПК не се положиха усилия едни документи, създавани с години от комисии – бухалки, да плъзнат по неясен начин към различни институции. Да може хората, журналистите и неправителствените организации, които искат да анализират, да не могат да стигнат до истината за последните години“.

Адв. Кашъмов очаква НСО да изпълни съдебното решение: „Това е служба, която си върши работата, но не е в светлината на прожекторите. Ако не беше господин Пеевски с неговата демонстрация, нямаше и да се стигне дотук“.

