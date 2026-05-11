Атанаска Дишева: Нямам кои знае какви очаквания от министъра на правосъдието, служебният „вдигна високо топката“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС е изненадана от избора на правосъден министър, както повечето ѝ колеги в правните среди. Нямам кои знае какви очаквания към настоящия министър, с оглед на впечатленията, които имам от неговата работа до сега. Разбира се, човек може да се промени. Това заяви в ефира на предаването „Интервюто“ по БНТ Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС.

„Името на правосъдния министър беше изненадващо. Мисля, че не само за мен, но така беше анонсирано и публично – като голяма изненада. Факт е, че точно правосъдният министър беше човекът, който последен беше обявен като ресорен министър. Работила съм във Висшия съдебен съвет с господин Найденов. Не бих казала, че той имаше твърде дълъг престой във ВСС. Беше директор на дирекция „Правна“, след това изпълняваше длъжността главен секретар за известно време. По мое впечатление той не се отличава, поне докато работеше във ВСС, не проявяваше реформаторски качества, каквито според мен би следвало да се изискват от министъра на правосъдието в настоящото управление, с оглед на обявените намерения на новото правителство. Изненади винаги са възможни.“

Според думите ѝ служебният правосъден министър е „вдигнал високо топката“ с предложенията си за реформи.

Тя припомня решение на Съда на ЕС от миналата година, според което Инспекторатът към ВСС с изтекъл мандат не може да функционира неограничено, защото създава риск за независимостта на съдебната власт. Народното събрание има право да направи ограничение и за самия Съвет, смята Дишева.

„Ако правителството внесе законопроект, каквито са намеренията буквално за утре, за ограничаване на правомощията на съответните колегии за избор поне на административни ръководители, това би била добра стъпка към установяване на намерение за връщане към основните функции на ВСС – да отстоява независимостта. Тя напомни решение емблематично решение на Съда на Европейския съюз, което каза, че орган с изтекъл мандат, чийто състав се излъчва от Народното събрание и не е подновен навреме, не следва да взима решения, свързани с независимостта на съдиите. „ВСС обаче не възприе това тълкуване. Но НС има пълното право да направи такова ограничение.“, подчерта Дишева.

Разговорът засегна и намеренията за промени в изборите на двете квоти във ВСС.

„ Факт е, че досега представителите на професионалната квота се изслушваха публично на Общо събрание на съответното професионално съсловие. Докато номинираните за ВСС се изслушваха само пред правната комисия. Нямаше възможност за изслушване в Народното събрание, нито за задаване на въпроси, за представяне на концепция.. Според мен е необходима законодателна мярка, която да гарантира, че представителите от парламентарната квота ще бъдат също толкова прозрачно избрани, колкото и тези от професионалната квота.“ Съдия Дишева коментира и известните проблеми с честността на вота при изборите на магистрати от професионалната квота.

Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена си Йордан Стоев заради изтекъл срок, обясни Атанаска Дишева.

„Срокът за образуване на дисциплинарно производство е 6 месеца от узнаването или публичното разгласяване на обстоятелствата, които са послужили като основание за образуване на дисциплинарно производство В конкретния случай този срок е изтекъл и затова изобщо не сме обсъждали въпроса по същество“, заяви Дишева.

По думите ѝ решението е било взето изцяло на процедурно основание, без да се разглеждат фактите по случая.