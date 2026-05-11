Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро, отказани след „уволнението“ му като главен прокурор

Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати обезщетение от 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след като бе освободен от поста за уронване на престижа на съдебната власт.

Софийският градски съд е приел, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата и е отхвърлил решението на Софийския районен съд (СРС), че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение и поради това не му се полага обезщетението от 20 заплати при напускане на системата. Градският съд обаче отменя това решение. съобщи Лекс.

Серия от нелогични действия на самия Гешев след освобождаването му от поста „главен прокурор“, предизвикаха спора дали ПРБ му дължи обезщетение като на магистрат.

Хронологията

На 12 юни ВСС гласува за отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор за нарушения на етичния кодекс, а три дни по-късно, на 15 юни, президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Гешев. На следващия ден (16 юни, петък) той подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура.

На 19 юни преди обяд Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор.

„Предвид това не желая да бъда назначаван като прокурор във ВКП и изобщо да продължа да работя в прокуратурата и може да приемете горното като оставка“, посочи той.

Същия ден Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата.

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоя колегията да гласува изрично подадената от него оставка.

На 5 юли обаче ПК на ВСС отново остави без разглеждане писмото на Иван Гешев, а Огнян Дамянов заяви, че според чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) след освобождаване от длъжността административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител. Дамянов наблегна на израза „по тяхно искане“ и заяви, че в конкретния казус няма ясно дефинира воля на Гешев, че иска да бъде възстановен, напротив, бившият главен прокурор е оттеглил едно такова свое искане като изрично е посочил, че не желае да работи в прокуратурата. И по тази причина не е възстановен като прокурор.

„На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ може да бъде освободен като съдия, прокурор и следовател, каквото качество Иван Гешев няма след 15 юни и няма как той да бъде освободен чрез оставка от длъжността прокурор, защото не заема такава длъжност. Не може да съществува абстрактна длъжност „прокурор“, тя може да бъде в определен орган на съдебната власт“, каза още Дамянов. Единодушно кадровиците подкрепиха предложението молбата на Гешев да бъде оставена без разглеждане ..

На това заседание ПК посочи, че той е можел да обжалва първото решение по заявлението му за напускане, но не е направил това и срокът вече е изтекъл.

Разликата между двете позиции, на Гешев и ПК, бяха именно 20 -те заплати, които сега СГС му присъжда след хаотичните му искания.

Най-напред бившият главен прокурор подаде две жалби във ВАС. Едната беше срещу решението от 5 юли, по която ВАС изтъкна, че след освобождаването му като главен прокурор, Гешев не притежава качеството на магистрат и ПК правилно е отказала да разгледа искането му да бъде възстановен като такъв и после да му бъде гласувана оставката.

Втората жалба беше срещу решението от 19 юни 2023 г., когато ПК прие само за сведение заявлението му, че не желае да бъде възстановен на работа в прокуратурата. ВАС обаче остави тази жалба без разглеждане.

Междувременно Иван Гешев поиска прокуратурата да заплати обезщетение от 20 заплати . На 10 юли 2023 г. тогавашният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов издаде заповед, че не му се дължат никакви обезщетения.

Така се стигна до делото на Иван Гешев срещу прокуратурата, в което той настоява тя да бъде осъдена да му плати 20-те заплати с лихвите. Сумата е 251 468 лева, тъй като заплата на му като главен прокурор през 2023 г. е била 12 573,40 лв.

Съдът: Освобождаването на Гешев като главен прокурор не е дисциплинарно освобождаване от длъжност

Известно е, че когато на магистрата е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, не му се изплаща обезщетение за а прослужените години в системата. И спорът по казуса е дали решението на Пленума на ВСС, че Гешев е уронил престижа на съдебната власт, последвано от указ на президента за освобождаването му като главен прокурор, е равнозначно на „дисциплинарно освобождаване от длъжност.

След като пространно обсъжда статусът на тримата големи в съдебната власт и конкретиня казус, градските съдии посочват, че освободен от системата поради уронване на престижа ѝ председател на върховен съд или главен прокурор автоматично остава в системата като редови магистрат.

„Особената процедура по назначаване и освобождаване на всеки от т.нар. „трима големи“ и фактът, че същата протича при участието на други органи, различни от тези, които имат по принцип правомощия относно решаването на кадровите и дисциплинарни въпроси относно съдии и прокурори, води до безспорен извод, че освобождаването от заеманата длъжност председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор посредством налагане на дисциплинарно наказание няма последици отвъд предсрочното прекратяване на техния мандат“, заключава СГС, цитиран от изданието.

В решението е заявено, че Гешев е че освободен от системата поради уронване на престижа й като главен прокурор, но остава в системата като редови магистрат и това трябвало да бъде преценено от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

СГС посочва, че когато колегията на ВСС получи искане за възстановяване, тя „следва да извърши преценка относно притежаваните от освободения административен ръководител нравствени и професионални качества съобразно нормата на чл.162, т.3 ЗСВ“, т.е. като прецени, че той няма такива, не го възстановява в системата.

Финално съдът стига до извода, че „невъзстановяването на ищеца на длъжност „прокурор“ и окончателното прекратяване на магистратското му правоотношение не е в причинна връзка с предсрочното му освобождаване от длъжността „главен прокурор“, а с оттегленото му заявление от чл.169,ал.5 ЗСВ“.

Самото дисциплинарното освобождаване на главния прокурор се доближава до наказанието освобождаване от шефска длъжност в системата, а не до уволнение.

Това е така, доколкото председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор съвместяват и функцията на административен ръководител, а извършените нарушения по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията могат да бъдат основание за налагане на различни дисциплинарни наказания, вкл. освобождаване от длъжност като административен ръководител“, заявява СГС.

Последно отсъжда, че Иван Гешев има право на обезщетение за прослужени над 20 години в съдебната система, като осъжда прокуратурата да му го плати.

Решението може да бъде оспорено пред ВКС по реда на касационната жалба.