Министър Николай Найденов на ключова среща с оценителите от FATF за изваждането на България от „сивия списък“

De Fakto 11.05.2026

В първия работен ден след встъпването си в длъжност министърът на правосъдието Николай Найденов проведе ключова двустранна среща с представители на Групата за финансово действие (FATF) в Хелзинки, съобщи МП.

Тя предшества приемането на осмия поред доклад за напредъка на България по изпълнението на плана за действие на FATF за излизане на България от списъка с държавите под засилен мониторинг (т.нар. „сив списък“). Министърът на правосъдието ръководи българската делегация, в чийто състав влизат представители на прокуратурата и на ДАНС.

Т.нар. сив списък на FATF включва държави под засилено наблюдение със стратегически слабости в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през 2023 г. и остана единствената държава, член на ЕС,  в този списък. Пребиваването в сивия списък се отразява изключително негативно най-вече върху бизнеса у нас, финансовите операции са под засилени проверки, което забавя транзакции, увеличава разходите и др.

За това изваждането на България от списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение е приоритет на настоящото правителство.

Резултатите от срещата в Хелзинки ще бъдат известни през юни.

