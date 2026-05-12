Позитивно е предложението на „Прогресивна България“, които внесоха законопроект, който предвижда за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници.

Това коментира в студиото на „Добро утро, Европа“ Биляна Гяурова-Вегертседер, директор и основател на Българския институт за правни инициативи.

Предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за съдебната власт съдържат както положителни стъпки към реформа, така и текстове, които оставят „вратички“ за запазване на досегашни практики, каза тя.

Според нея ограниченията върху правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат са „в правилната посока“, но формулировки, свързани с „необходимостта от нормално функциониране на съдебната власт“, могат да позволят разширително тълкуване. „Този текст може да доведе до едно такова тълкуване, че във всяко едно от ключовите правомощия на ВСС да се привиди необходимост“, предупреди тя.

Като положителна промяна Георгиева-Вегертседер посочи ограничението хора, заемали длъжностите на т.нар. „трима големи“ в съдебната власт, както и временно изпълняващите тези функции, да не могат да бъдат избирани за членове на ВСС за период от седем години. „Това е начин да се преодолее съдебната номенклатура, която се възпроизвежда през годините“, заяви тя.

Според нея проблемите в системата са натрупвани дълго време и „изчистването на системата от гнили ябълки ще бъде дълъг процес“.

Юристът коментира и споровете дали ограниченията върху кадровите решения на ВСС с изтекъл мандат противоречат на Конституцията.

Според експерта подобно противоречие няма, а предложенията стъпват и върху решения на Съда на Европейския съюз, свързани с Инспектората към ВСС. „Когато трябва да бъде направена една сериозна промяна, трябва да бъдат вземани непопулярни решения“, подчерта Георгиева-Вегертседер. Тя допълни, че новите текстове могат да доведат и до смяна на временно изпълняващите ключови постове, включително на главния прокурор.

Според експерта сериозно предизвикателство остават кратките срокове за избор на нов ВСС. Макар управляващите да заявяват готовност да работят без лятна ваканция, един месец може да се окаже недостатъчен за провеждането на реална предизборна кампания сред магистратите.

Георгиева-Вегертседер изрази и притеснения относно т.нар. „обществена квота“ във ВСС и разширяването на критериите за юридически стаж. „Това буди подозрение, че може би вече се имат предвид конкретни хора“, коментира тя и настоя процесът по реформата да бъде максимално прозрачен и с участие на всички заинтересовани страни.

Източник Евронюз.