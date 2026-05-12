Eвропейската комисия срещу БЕХ в Съда на Европейския съюз – едно позабравено дело, което може да ни излезе „солено“

Екип на Дефакто

Пред Съда на ЕС е висящо делото на Европейската комисия срещу БЕХ, Булгаргаз и Булгартрансгаз, което може да приключи с финансово фиаско за страната.

На 23-и април генералният адвокат на Съда на Европейския съюз Laila Medina публикува становище по дело C‑14/24 P – Европейската комисия срещу БЕХ, Булгаргаз и Булгартрансгаз.

Производството пред СЕС, проточило се вече седем години, започна след като държавата ни отказа да плати глоба от 77 милиона евро, наложена ни през 2018 година.Тогава ЕК установи, че „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ дългогодишно и систематично са злоупотребявали с монополно положение – чрез блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Глобата дойде вследствие на наказателната процедура, стартирана срещу България след жалба на „Овергаз“ за ограничаване на достъпа до газова инфраструктура.

След налагането на глобата, парламентът „патриотично“ гласува ан блок че държа вата отказва да плаща. По този начин се разми отговорността за последствията от глобата – т.е. третият кабинет на Бойко Борисов си спести отговорността сам да вземе това важно решение.

На първа инстанция пред Общия съд България спечели делото, след което ЕК обжалва пред СЕС. Там делото се забави необичайно дълго (над две години засега), докато през април генералният адвокат най-сетне публикува становището си. Казано накратко, то изобщо не е в полза на България.

Пред СЕС Европейската комисия мотивира общо осем касационни основания (grounds of appeal). Генералният адвокат Medina предлага на Съда да уважи първото, второто, седмото и осмото основания – и да върне делото на първа инстанция за ново разглеждане. Без да задълбаваме твърде в детайлите, тези основания за следните:

Непазарното поведение на Булгаргаз във връзка с достъпа до тръбопровода от Румъния Поведението на Булгартрансгаз относно достъпа до националната газопреносната мрежа Поведението на Булгартрансгаз касаещо достъпа до газохранилището „Чирен“

Какво всъщност означава всичко това за страната ни?

Ако при новото разглеждане на делото България загуби, то наложената финансова санкция може да нарасне многократно, вероятно до ниво 300 милиона евро.

Със или без ан блок гласувания в НС, свалящи отговорността от изпълнителната власт и БЕХ, това не е никак приятна перспектива. А колективната безотговорност е страшно удобна и за това, което имаме като прокуратура – доколкото държавното (уж) обвинение винаги използва като магическо заклинание формулировката „решение на колективен орган“. За да може удобно да откаже да търси наказателна отговорност от този, който е заслужил тя да му бъде потърсена. Особено в периода на 12-годишното управление на ГЕРБ.

И накрая сметката остава – отново – изцяло за данъкоплатеца.

„Черният Петър“ в българската енергетика

Между другото ПГХ „Чирен“ се очерта през годините като „Черен Петър“ в българската енергетика.

Достатъчно е да добавим, че през последните 2-3 години разширяването на газохранилището генерира безпрецедентен скандал, който включваше поне следните елементи:

1. Сериозни обвинения за подкупи от десетки милиони – искани от корпулентни, санкционирани политически фактори

2. Провал на проекта и проекто-постановление за привличане на обвиняем на „вечния“ Владимир Малинов (което така и не му бе връчно – той спешно „влезе“ в болница)

3. Първото в историята на Европейската прокуратура отстраняване от длъжност на прокурор – българката Теодора Георгиева. Очевидно за да бъде спасен Малинов

(и тези над него).

4. Безпрецедентни обвинения от Георгиева – подплатени с тежки доказателства – срещу Сарафов, Русинова, Пеевски и останалите от „ресторанта“.

5. Искане от министър Андрей Янкулов за дисциплинарното уволнение на Сарафов и Русинова от системата.

Как ще се развият тези отделни, но свързани, сюжети предстои да видим в близко бъдеще. По наше мнение, на това позабравено дело в Люксембург трябва да се обърне наново подобаващо внимание.

Самото решение по делото се очаква по-късно тази година, по всяка вероятност есента.