Делово: На първо заседание правна комисия одобри три законопроекта за промени в съдебния закон

Правната комисия на първото си заседание в 52-то НС одобри и трите законопроекта, внесени за промени в Закона за съдебната власт.
След експедитивно заседание, но не за сметка на отправените изказвания, с 23 гласа бе приет за първо четене законопоректът на „Прогресивна България“, с 21 гласа на „Демократична България“, с два гласа по-малко и на „Продължаваме промяната“. Против бяха – Хамид Хамид и Калин Стоянов от ДПС.
Между първо и второ четене ще бъде изготвен общ законопроект от работна група
Председател на временна правна комисия в НС е проф. Янка Танкова, която бе поздравена за проведеното конструктивно заседание.
Измененията бяха подкрепени и от правосъдното министерство, но бяха разгледани в отсъствието на министър Николай Найденов. Вчера МП информира, че той е на среща по ПВУ, свързана с излизане на България от така наречения „сив списък“.
ВКС, ВАС и Съюза на съдиите също одобриха предложените законодателните промени.
„Целта, която си поставят народните представители от „Прогресивна България“ е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и бизнеса„, аргументира законопроекта на ПБ Олга Борисова .
Всички партии в 52-ото Народно събрание подкрепиха законопроектите.
ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят и трите законопроекта, но според тях редица от текстовете следва да бъдат прецизирани.
„Приветствам бързината, с която се действа, но тя не трябва да е за сметка на качеството“, каза Рая Назарян от ГЕРБ. Според нея основното, което трябва да се проведе, е процедура за добра преценка за професионалните и нравствени качества. Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушат кандидатите и да изберем най-компетентните, заяви Рая Назарян.
„Продължаваме промяната“ изразиха готовност да подкрепят всички законопроекти, но отчетоха недостатък в законопроекта на ПБ, като според тях мораториумът върху настоящия състав на ВСС е препоръчителен, а не задължителен.
Според Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ се оставя вратичка, от която сегашния състав на ВСС е показал, че може да се възползва.
От „Демократична България“ също подкрепиха и трите законопроекта.
„Възраждане“ също изрази подкрепа.
Законопроектите
1. Проектът на ПБ предвижда, че да се прекъсне институционалното влияние от върховете на системата върху ВСС, в съвета да не бива да бъдат избирани за членове онези магистрати, които в последните 7 години са били главен прокурор или председател на върховен съд или техни заместници, или са били и.ф. на тази длъжност за повече от 6 месеца.
Ако предолжението се приеме бившите главни прокурори и.ф. Сарафов, Иван Гешев и Сотир Цацаров, бившият ексшеф на ВАС Георги Чолаков, както и бившият председател на ВКС Лозан Панов и всичките им заместници, няма да участват в управлението съдебната власт.
Налага се частичен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл преди повече от 1 година. В настоящия случай мандатът изтече на 3 октомври 2022 г.
Изрично се записва, че пленумът на ВСС, а не отделните колегии, както досега, ще избират главен прокурор и председателя на ВАС.
Според законопроекта това ще се случи в едномесечен срок след влизане в сила на промените. Предлага се също в срок от 1 месец ВСС да организира и избор на членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите.
Сред акцентите в промените на „Продължаваме промяната“ са текстовете, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС.
2. Предложението на „Продължаваме промяната“ е парламентарната квота във ВСС да не е партийна и политическа. Те предлагат кандидатите за членове на ВСС да бъдат с доказани нравствени качества, а не предполагаеми, както е описано в момента в закона. Освен това, един от членовете на Съдийската колегия (СК) към ВСС трябва да се избира от Съюза на юристите, друг от Общото събрание на Висшия адвокатския съвет. Един от членовете на Прокурорската колегия (ПК) на ВСС да се избира от Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а друг от членовете на ПК да се избира от Българската академия на науките (БАН).
„Съдебната власт трябав да бъде освободена от сегашната си зависимост от политическо влияние“, каза Велислав Величков.
3. „Демократична България“ предлага членовете на ВСС, избирани от Народното събрание, да са предложени от народните представители, Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети или съответните на тях структури във висшите училища, класирани на първите три места съгласно рейтинговата система на висшите училища в България в професионално направление „Право“ на Министерството на образованието и науката за съответната година.
Предлагат още да се ограничи избора на действащи прокурори и следователи във ВСС.
Втората точка от дневния ред бяха промени в Закона за насърчаване на инвестициите.
Проектът е внесен на 11 май от Петър Витанов и група депутати. Той също бе одобрен.