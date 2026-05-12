Делово: На първо заседание правна комисия одобри три законопроекта за промени в съдебния закон

Правната комисия на първото си заседание в 52-то НС одобри и трите законопроекта, внесени за промени в Закона за съдебната власт.

След експедитивно заседание, но не за сметка на отправените изказвания, с 23 гласа бе приет за първо четене законопоректът на „Прогресивна България“, с 21 гласа на „Демократична България“, с два гласа по-малко и на „Продължаваме промяната“. Против бяха – Хамид Хамид и Калин Стоянов от ДПС.

Между първо и второ четене ще бъде изготвен общ законопроект от работна група

Председател на временна правна комисия в НС е проф. Янка Танкова, която бе поздравена за проведеното конструктивно заседание.

Измененията бяха подкрепени и от правосъдното министерство, но бяха разгледани в отсъствието на министър Николай Найденов. Вчера МП информира, че той е на среща по ПВУ, свързана с излизане на България от така наречения „сив списък“.

ВКС, ВАС и Съюза на съдиите също одобриха предложените законодателните промени.

„Целта, която си поставят народните представители от „Прогресивна България“ е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и бизнеса„, аргументира законопроекта на ПБ Олга Борисова .

Всички партии в 52-ото Народно събрание подкрепиха законопроектите.

ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят и трите законопроекта, но според тях редица от текстовете следва да бъдат прецизирани.

„Приветствам бързината, с която се действа, но тя не трябва да е за сметка на качеството“, каза Рая Назарян от ГЕРБ. Според нея основното, което трябва да се проведе, е процедура за добра преценка за професионалните и нравствени качества. Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушат кандидатите и да изберем най-компетентните, заяви Рая Назарян.

„Продължаваме промяната“ изразиха готовност да подкрепят всички законопроекти, но отчетоха недостатък в законопроекта на ПБ, като според тях мораториумът върху настоящия състав на ВСС е препоръчителен, а не задължителен.

Според Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ се оставя вратичка, от която сегашния състав на ВСС е показал, че може да се възползва.

От „Демократична България“ също подкрепиха и трите законопроекта.

„Възраждане“ също изрази подкрепа.

Законопроектите

1. Проектът на ПБ предвижда, че да се прекъсне институционалното влияние от върховете на системата върху ВСС, в съвета да не бива да бъдат избирани за членове онези магистрати, които в последните 7 години са били главен прокурор или председател на върховен съд или техни заместници, или са били и.ф. на тази длъжност за повече от 6 месеца.