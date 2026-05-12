Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Ива Димчева Кечева, съобщи лаконично правителствената пресслужба.

Ива Кечева е била съдия в Административен съд – София-град от 2007 г.

През юни 2017 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я назначи за заместник-председател на съда.

През 2024 г. Кечева стана съдия във Върховния администравитен съд.

Казусът Андрей Гюров

Името й е се свързва с делото за отстраняване на бившия служебен премиер Андрей Гюров като подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“, напомня агенция Фокус.

На 27 юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията (КПК) уведоми БНБ за решението си за несъвместимост на Гюров заради участието му като съдружник в дружество в ограничена отговорност, както и в управителните органи на други две сдружения, а УС на БНБ го освободи предсрочно от поста, но това не направи Народното събрание, което го бе избрало за подуправител.

През 2024 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отхвърли искането на Андрей Гюров да бъде спряно предварителното изпълнение на решението на управителния съвет на БНБ за отстраняваенот му. Съдът бе заседавал в състав съдия Мирослав Мирчев (председател на състава), Еманоил Митев, Павлина Найденова, Мария Тодорова и Ива Кечева (докладчик), които потвърждават, че искането е неоснователно.

След като ВАС се обърна към Съда на ЕС с преюдициално запитване по съществото на казуса, през март т.г. излезе заключение на генералния адовокат на СЕС, според което ocвoбoждaвaнeтo нa Aндpeй Гюpoв ĸaтo пoдyпpaвитeл нa БHБ е по – скоро нeзaĸoннo.

След окончателното решение на Съда на Еврпейския съюз предстои BAC дa peши казуса с отстранявето на бившия подуправител Гюров, ĸaтo пpeцeни дaли peшeниeтo нa УC нa БHБ oтгoвapя нa изиcĸвaниятa, пocoчeни oт гeнepaлния aдвoĸaт в нeгoвoтo зaĸлючeниe.

По това дело като първа инстанция АССГ прие, че рeшeниeтo нa KΠK, станало причина за отстраняването на Андрей Гюров, е нищожно по cъщecтвo, а оттам и отстраняването на Андрей Гюров е било изначално незаконно.

Ива Дечева бе съдията, която обяви за нищожно съкращението Росица Митрова, извършено от Антон Славчев, като зам.-председател на КПКОНПИ. Мотивите й бяха, че Славчев не е избран от парламента за и.д председател на комисията след оставката на Сотир Цацаров, поради което не е компетентен да назначава или освобождава служители в комисията, както и да изпълнява други задачи, вменени единствено на председателя.