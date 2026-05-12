Последни новини
Home / Законът / Възстановиха Емил Дечев и Андрей Георгиев като съдии, освободиха от ВАС Ива Кечева, назначена за зам. министър

Възстановиха Емил Дечев и Андрей Георгиев като съдии, освободиха от ВАС Ива Кечева, назначена за зам. министър

De Fakto 12.05.2026 Законът Напишете коментар 235 Прегледа

Defakto.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови в съдебната система съдиите Емил Дечев и Андрей Георгиев, доскоро  работили за изпълнителната власт и освободи нов съдия – Ива Кечева,  назначена за зам. министър в правосъдието.

Служебният министйр на вътрешните работи Емил Дечев е възстановен длъжност „съдия“ в Софийска градски съд, считано от 08.05.2026 г.  Законовото основание е  чл. 195, ал. 4 от ЗСВ.

На същото основание доскорошният зам. министър в Министерството на правосъдието Андрей Георгиев е върнат на заеманата преди това длъжност „съдия“ в Софийски районен съд,  също от 08.05.2026 г.

Едновременно с това  колегията освободи  Ива Кечева от длъжност „съдия“ във Върховния административен съд от датата на встъпването й в  длъжност „заместник-министър на правосъдието“.

About De Fakto

Проверете също

ВКС с тълкувателно решение за процесуалната фигура „трето лице-помагач“

  ВКС постанови тълкувателно решение по въпроса дали е допустимо третото лице-помагач на страната на …

Два пъти в един ден ЕСПЧ осъди България за липса на реакция срещу езика на омразата на политика Сименов

Днес ЕСПЧ се произнесе с две осъдителни решения срещу България за антиромска реч на омразата, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване