Възстановиха Емил Дечев и Андрей Георгиев като съдии, освободиха от ВАС Ива Кечева, назначена за зам. министър

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови в съдебната система съдиите Емил Дечев и Андрей Георгиев, доскоро работили за изпълнителната власт и освободи нов съдия – Ива Кечева, назначена за зам. министър в правосъдието.

Служебният министйр на вътрешните работи Емил Дечев е възстановен длъжност „съдия“ в Софийска градски съд, считано от 08.05.2026 г. Законовото основание е чл. 195, ал. 4 от ЗСВ.

На същото основание доскорошният зам. министър в Министерството на правосъдието Андрей Георгиев е върнат на заеманата преди това длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, също от 08.05.2026 г.

Едновременно с това колегията освободи Ива Кечева от длъжност „съдия“ във Върховния административен съд от датата на встъпването й в длъжност „заместник-министър на правосъдието“.