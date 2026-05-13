Адв. Недева: Правилно е кадруването на ВСС да бъде спряно, не е редно едни и същи да определят политиките в системата

„И трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт залагат определени критерии във връзка с подбора и процедурата по избор на нов ВСС. Някои от правилата трябва да бъдат допълнително писани. Зависи как ще бъдат написани и приложени те“.

Това коментира пред БНР адвокат Емилия Недева, след като вчера с консенсус временната правна комисия прие на първо четене трите проекта за промени в Закона за съдебната власт. Част от тях са свързани със закъснелия вече с над 3 години избор на парламентарната квота на ВСС, а друга – с ограничаване на правомощията на ВСС с изтекъл мандат.

„Проектът на ПБ посочва забрана на административни ръководители на върховните съдилища, главния прокурор и техни заместници, които са изпълнявали и временно тези функции в рамките на 7 години назад, да бъдат изборни членове„, посочи Недева.

Според нея е нормално забраната – членове на ВСС да нямат втори мандат, да бъде разпростряна и върху тези, които са членове по право.

Тя е категорична, че ръководителите на трите структури и техните заместници не би трябвало да са членове на ВСС. По думите ѝ в това

няма дискриминационен елемент

„Не можем да се въртим в затворен кръг и едни и същи административни ръководители да определят политики и кадрови решения в съдебната власт“.

Според адв. Недева тези текстове в законопроекта ще свършат работа:

„Трябва първо да се определят приоритетите, защото ремонтът на Закона за съдебната власт, без да бъде той същностна съдебна реформа, е един по-продължителен и по-задълбочен процес. В момента ситуацията с Висшия съдебен съвет и предприетите от него действия задължително налагат спешно да се приемат промени първо по отношение на този мораториум и на второ място да се сложат основите за сформиране на нов ВСС.

Струва ми се, че проектът на „Прогресивна България“ решава точно тези наболели проблеми. В хода на обсъжданията до второ четене може да се получат някои изменения и подобрения, но за сметка на това проектът пък на ДБ прави по-съществени изменения, които според мен имат нужда от допълнително обмисляне и доработка.

Съответно не е толкова належащо да се предприемат сега, за да не се налага пък ремонт на тези текстове в недалечното бъдеще. Във връзка с „бруталните действия“, които предприе ВСС, чийто втори мандат, на който те нямат право, ще изтече след една година,

просто налага да бъдат спрени кадровите назначения

В предаването „Преди всички“ адв. Недева отбеляза, че действията на този ВСС създават основателни подозрения, че широко формулиран текст може да бъде използван за заобикаляне на тези забрани. По думите ѝ изключения могат да се наложат, стига те да бъдат добре лимитирани.

„Аз изпитвам подозрения към начина, по който биха могли да бъдат тълкувани от този състав на ВСС, предвид досегашната му практика„.

За този ВСС нещата отдавна са ясни, особено за неговата прокурорска колегия, смята тя.

„Правозащитниците сме уморени от едни и същи грешки, които се допускат, и затова защото съответният магистрат не носи персонална отговорност.

Най-малкото, което трябваше да се направи, е отговорността по Закона за отговорността на държавата, която е причинил един магистрат или за осъждане в Страсбург, да бъде оценявана при атестирането на този магистрат – този магистрат да не расте в кадрово отношение„, коментира още адв. Емилия Недева.

Според нея тълкуването на закона трябва да изхожда от общоприетите принципи на морала.

Не може по конкретни дела да се намесват народни представители, категорична бе тя и даде пример с питане на Делян Пеевски по конкретно дело.

