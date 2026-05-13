Иван Демерджиев: НСО свали охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, защитата с държавни средства приключи

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Снемането на охраната от Националната служба за охрана (НСО) на Делян Пеевски и Бойко Борисов е резулта на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет в отговор на журналистически въпрос за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов..

„Свалянето на охраната е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Има обмен на информация между институциите, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов„, коментира още вътрешният министър.

Демерджиев каза още, че не е присъствал на заседанието на комисията за охраната от НСО, защото форматът не позволява неговото участие. На уточняващо питане откога е отпаднала необходимостта от охрана на двамата политически лидери, министърът отговори:

„Сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение“. Дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери, добави той. Но това не е в моите компетенции, посочи министърът.

Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, заяви още Демерджиев.

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски информира, че му е свалена охраната от НСО.

„Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана„, обяви в позиция Пеевски.

И добавя: „Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина“.

Свалянето на охраната на Делян Пеевски трябваше да се случи преди много месеци, коментира в Народното събрание депутатът от „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

„Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днес може да му се махне охраната. Тази охрана както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена, и беше крайно време да отпадне. Крайно време е да отпадне и охраната на Борисов. Каквото и да се каже, то винаги води до едно: че тази охрана първо изобщо не трябваше да я има, и второ – трябваше да се махне още преди много време“, коментира Денков.

Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че партията му няма да политизира въпроса, но изтъкна, че „в България имаме исторически проблем със сигурността на бившите министър-председатели“. Тома Биков каза, че „преди седмица – две е имало заплаха за сигурността на партийния му лидер, и предупреди, че „от тук нататък цялата отговорност за сигурността на Бойко Борисов е на господин Радев„.

Във Фейсбук по темата се включи и доскорошният служебен премиер Андрей Гюров. Той написа, че „МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите“.

И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени, да си обезпечат охрана, изтъкна още Демерджиев.

Охраната с държавни средства, продължила десетки години, приключва, считано от днес, подчерта вътрешният министър.